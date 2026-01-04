Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Personal Finance
    Personal Finance
    Posted On
    4 Jan 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:21 PM IST

    ന​ട​പ്പാ​ക്കാം.... പു​തു​വ​ത്സ​ര തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ന​ട​പ്പാ​ക്കാം.... പു​തു​വ​ത്സ​ര തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ
    2026 ഒ​രു ന​ല്ല വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് എ​ല്ലാ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ചി​ല പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കൂ​ടി ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​വാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പൊ​തു​വെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ പ​ല പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ല​സ​ത കൊ​ണ്ടും, മു​ൻ​ഗ​ണ​ന കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടും മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രീ​തി കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു പ്ര​യാ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    1. സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്ക​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​മ്പ​ന്ന​ർ​ക്കും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്കം. കു​ടും​ബ ബ​ജ​റ്റ്, അ​താ​യ​ത് വ​ര​വു​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ശ​രി​യാ​യ ധാ​ര​ണ പ​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യം​ത​ന്നെ ഇ​ക്കാ​ര്യം ചെ​യ്താ​ൽ ചെ​ല​വു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​നും ഇ​ട ന​ൽ​കു​ന്നു.

    2. നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള പ്ലാ​നി​ങ് അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഭം​ഗി​യാ​യി ചെ​യ്തു തീ​ർ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു. യാ​ത്ര പോ​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭ​വു​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    3. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​മ്പാ​ദ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക. ഈ ​ലേ​ഖ​ന പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ പേ​ര് ത​ന്നെ സ​മ്പ​ത്തു കാ​ല​ത്ത് തൈ​പ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ൽ ആ​പ​ത്ത് കാ​ല​ത്ത് കാ​പ​ത്തു തി​ന്നാം എ​ന്നാ​ണ്. എ​ത്ര ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​യാ​ലും ചെ​റു​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു തു​ക കൃ​ത്യ​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ക. ദീ​ർ​ഘ കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എ​ത്ര ചെ​റി​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​വും പി​ന്നീ​ട് വ​ലി​യ തു​ക ത​രും. ഇ​തി​നെ പൊ​തു​വെ കൂ​ട്ടു​പ​ലി​ശ​യു​ടെ മാ​ജി​ക് എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാം. മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ എ​ത്ര ചെ​റു​താ​ണെ​കി​ലും, നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി മ​ഴ പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ത് അ​രു​വി​ക​ളും പു​ഴ​യും ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്നു എ​ന്ന കാ​ര്യം ഓ​ർ​ക്കു​ക.

    4. വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. കൊ​ക്കി​ൽ കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് കൊ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​മാ​ണം. നാ​ട്ടി​ലും ഇ​വി​ടെ​യും ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു ന​ട്ടം​തി​രി​യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ധി​ക​വും. കു​ടും​ബ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​വ് വ​രാ​തെ നോ​ക്കു​ക. വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​ധി​ക തു​ക ബാ​ങ്ക് അ​ട​ച്ചു തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം.

    5. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ൽ മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ഒ​രു പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കു​ക. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി , നാ​ഷ​ന​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം (എ​ൻ.​പി.​എ​സ്), അ​ട​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ യോ​ജ​ന (എ.​പി.​​വൈ) മ​റ്റു പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി ജീ​വി​ത​സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ തു​ക എ​ങ്കി​ലും മാ​സ​ന്തോ​റും കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്നു ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക

    6. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ടു​ക്ക​ണം. ഇ​ന്ന​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി ചെ​ല​വു​ക​ൾ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് വ​ള​രെ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ഇ​തൊ​രു ചെ​ല​വാ​യി കാ​ണാ​തെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഫാ​മി​ലി പോ​ളി​സി എ​ടു​ക്കു​ക.

    7. സൈ​ബ​ർ ക്രൈ​മു​ക​ളെ പ​റ്റി​യു​ള്ള അ​റി​വ്. ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും നി​ങ്ങ​ളോ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ സൈ​ബ​ർ ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ളി​ൽ പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ചി​ന്ത​ക്കും അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്. ഒ.​ടി.​പി, പാ​സ് വേ​ഡ്, ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​പ​രി​ചി​ത​ർ​ക്കു ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക, പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യ​ക​ൾ വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ക്കു​ക. ന​മ്മ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം.

    8. നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, വാ​യ്പ​ക​ൾ, സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ങ്ക് ലോ​ക്ക​ർ , ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ, ചി​ട്ടി ഇ​വ എ​ഴു​തി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക. ഒ​പ്പം പ​ങ്കാ​ളി​യെ എ​ങ്കി​ലും അ​റി​യി​ക്കു​ക, അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷം കോ​ടി​ക​ളാ​ണ്.

    9. ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി കാ​ത്തു സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക . ഇ​നി ചെ​റി​യ വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ത​ന്നെ വി​ട്ടു വീ​ഴ്ച ചെ​യ്ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ പു​തു​വ​ർ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    10. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യം ന​ന്നാ​യി പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക. ആ​രോ​ഗ്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും എ​ന്ന പ​ഴ​ഞ്ചൊ​ല്ല് ഓ​ർ​മ​വ​രു​ന്നു. പ​തി​വാ​യ വ്യാ​യാ​മം, ആ​ഹാ​ര​രീ​തി, യാ​ത്ര​ക​ൾ, ശ​രി​യാ​യ ഉ​റ​ക്കം, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​റി​യു​ക.

    പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ത്തു ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഷം മു​ഴ​വ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 80 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും നി​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു, അ​ത്ര​ത്തോ​ളം ന​ല്ല​ത്.

    (തു​ട​രും)

    (ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

