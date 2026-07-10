ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകtext_fields
വ്യത്യസ്ത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് അൽപ്പം സങ്കീർണമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാം.
1) കൃത്യമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക:
ശരിയായ കവറേജ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും സമഗ്രമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. ആശുപത്രി വാസത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ, ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപും പിൻപുമുള്ള ചിലവുകൾ, ഒ.പി സേവനങ്ങൾ, ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
2) ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാനുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക:
ഒരു പോളിസിക്ക് കീഴിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകാൻ ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാനുകൾ സഹായിക്കും. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവും ചെലവ് കുറവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും പരിഗണിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
3) അനുയോജ്യമായ ഇൻഷുറൻസ് തുക തെരഞ്ഞെടുക്കുക:
ശരിയായ 'സം ഇൻഷുറൻസ്' തുക തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആകെ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷയുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ, പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്, ഭാവിയിലെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തി വേണം അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഒരു തുക നിശ്ചയിക്കാൻ.
4) ആജീവനാന്തം പുതുക്കൽ സൗകര്യമുള്ള പ്ലാൻ നോക്കുക:
പ്രായം കൂടുന്തോറും കൂടുതൽ വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കും. അതിനാൽ ആജീവനാന്തം പുതുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോളിസിയിൽ പ്രായപരിധികളോ അധിക പ്രീമിയം ഭാരമോ ഇല്ലാതെ പുതുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
5) ഉയർന്ന ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള കമ്പനി നോക്കുക:
ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തതയോടെയും വേഗതയോടെയും ക്ലെയിമുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഉയർന്ന ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് റേഷ്യോ (CSR). അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൃത്യസമയത്ത് തടസങ്ങളില്ലാതെ ക്ലെയിം പാസാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക.
6) കുറഞ്ഞ പി.ഇ.ഡി വെയിറ്റിംഗ് പിരീഡ് ഉള്ള പ്ലാനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക:
നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാൻ നിശ്ചിത കാലയളവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഈ കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി കുറഞ്ഞ പ്ലാനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിന് ശേഷം നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കവറേജ് നൽകുന്ന പ്ലാനുകളോ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
7) വിവിധ പ്ലാനുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക:
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ പഠനം നടത്തുകയും വിപണിയിലെ ഒന്നിലധികം പ്ലാനുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും വേണം. മികച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കവറേജ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ, പാനലിലുള്ള ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് അധിക ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുക.
8) ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കുക:
ഒരു പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വിപണിയിലെ പദവിയും വിശ്വാസ്യതയും വിലയിരുത്തുക. കമ്പനിയുടെ ഉപഭോക്തൃ സേവന നിലവാരവും ക്ലെയിം നടപടികളും മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ റിവ്യൂകളും റേറ്റിങുകളും പരിശോധിക്കുന്നത് പോളിസി കാലയളവിലുടനീളം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ മികച്ചൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മനസമാധാനം കൂടിയാണ്. ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ശരിയായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു പോളിസി വാങ്ങുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
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