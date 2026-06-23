ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പണിയാകുമോ?text_fields
റിവാർഡുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, യാത്രാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച ഉപാധികളാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം കാർഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ചടക്കവും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്.
ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെയോ അമിത കടബാധ്യതയുടെയോ ലക്ഷണമായി കാണേണ്ടതില്ല. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ, കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിവാർഡുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്നിവയിലൂടെ ഇവ പ്രയോജനകരമാക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
- റിവാർഡ് നേട്ടം: യാത്രകൾ, ഇന്ധനം, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, ഭക്ഷണം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിവാർഡുകൾ പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
- കൃത്യമായ തിരിച്ചടവ്: ഒന്നിലധികം കാർഡുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൃത്യസമയത്തുള്ള തിരിച്ചടവാണ്. പേയ്മെന്റ് മുടങ്ങിയാൽ പിഴയും പലിശയും കൂടുക മാത്രമല്ല, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
- ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ: ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഒന്നിലധികം കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ 'ക്രെഡിറ്റ് യുട്ടിലൈസേഷൻ റേഷ്യോ' കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, പഴയ കാർഡുകൾ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ 'ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി'യുടെ ദൈർഘ്യം വർധിപ്പിക്കുകയും അത് നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
എപ്പോൾ കാർഡുകൾ കുറയ്ക്കാം?
പല തീയതികളിലുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ ഓർമിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നോ, ചില കാർഡുകൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ലെന്നോ തോന്നിയാൽ കാർഡുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. എന്നാൽ ഒരു കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, അത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയെയും ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള വഴികൾ:
ഓട്ടോമേഷൻ: പേയ്മെന്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കുക
അലർട്ടുകൾ: ചെലവുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്പെൻഡിങ് അലർട്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധന: എല്ലാ മാസവും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
അച്ചടക്കം: റിവാർഡുകളേക്കാൾ ഉപരിയായി, കൃത്യസമയത്തുള്ള തിരിച്ചടവിനും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിനുമായിരിക്കണം മുൻഗണന.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഓരോ മാസവും മുഴുവൻ തുകയും കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
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