Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightPersonal Financechevron_rightപെൻഷൻ തുക എങ്ങനെ...
    Personal Finance
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 5:09 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 5:09 PM IST

    പെൻഷൻ തുക എങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം‍‍? തുക എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    പെൻഷൻ തുക എങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം‍‍? തുക എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം
    cancel

    വിരമിച്ച ശേഷം പെൻഷൻ കൃത്യമായി കിട്ടുകയും ചെലവുകൾ നടന്നുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആശ്വാസം വലുതാണ്. പക്ഷേ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ സന്തോഷം എത്രനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കും? ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ മാസവരുമാനം 20-25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തികയുമോ? അരിസാധനങ്ങൾക്കും മരുന്നുകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും വില കൂടുമ്പോൾ കൈയിലുള്ള പണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയില്ലേ? വിരമിക്കുമ്പോൾ കൈയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും, ഭാവിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തെ പേടിച്ച് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്.

    ഇവിടെ ചോദ്യം വിരമിച്ച ശേഷം എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാം എന്നതല്ല, മറിച്ച് കൈയിലുള്ള പണത്തിന്റെ മൂല്യം ചോർന്നുപോകാതെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതാണ്.

    ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ മാത്രം മതിയോ?

    നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വിരമിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണം നേരെ ബാങ്ക് എഫ്.ഡിയിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ കൊണ്ടുപോയിടും. അത് സുരക്ഷിതമാണ്.

    പക്ഷേ, വിലക്കയറ്റം വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ എഫ്.ഡിയിൽ മാത്രം പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ട്രെഡ്‌മില്ലിൽ ഓടുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓടും, പക്ഷേ ഒരിടത്തും എത്തില്ല. അതായത്, പലിശ കിട്ടുമെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ആ പണത്തിന്റെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറഞ്ഞുപോകും. അതുകൊണ്ട് പണം ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാതെ, പല തരം നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനെയാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

    50 ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെയൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കാം?

    നിങ്ങളുടെ 50 ലക്ഷം രൂപ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 'ലെയർ' ആയി നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം:

    30% എസ്‌.സി.എസ്.എസ്: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായുള്ള ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ നിശ്ചിത വരുമാനം ഉറപ്പായും ലഭിക്കും.

    25% ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ : ഏകദേശം 12.5 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് എഫ്.ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ആവശ്യാനുസരണം പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും.

    30% ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ: ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. തീരെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ 'കൺസർവേറ്റീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ' തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവ നിങ്ങളുടെ പണത്തെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും മികച്ച വളർച്ച നൽകുകയും ചെയ്യും.

    ബാക്കി തുക ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിൽ: അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി (ആശുപത്രി ചെലവുകൾ പോലുള്ളവ) പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ബാക്കി തുക ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിലോ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോ സൂക്ഷിക്കാം.

    50 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ എത്ര വരുമാനം കിട്ടും?

    നിങ്ങൾ ഈ പണം എവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മാസവരുമാനം.

    കേവലം എഫ്.ഡി മാത്രം (5% പിൻവലിക്കൽ നിരക്കിൽ) ₹2.5 ലക്ഷം ₹20,800

    മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മിശ്രിത നിക്ഷേപം (SCSS, FD, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ - 7-8% റിട്ടേൺസ്) ₹3.5 ലക്ഷം മുതൽ ₹4.2 ലക്ഷം വരെ ₹25,000 - ₹35,000

    ചുരുക്കത്തിൽ, നിക്ഷേപങ്ങൾ പലയിടത്തായി വിഭജിച്ച് നടത്തിയാൽ മാസത്തിൽ 30,000 മുതൽ 35,000 രൂപ വരെ സുരക്ഷിതമായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞുപോകാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

    വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള നിക്ഷേപം എന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മത്സരമല്ല. മറിച്ച്, വരും വർഷങ്ങളിൽ ജീവിതച്ചെലവുകൾ കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതനിലവാരം തകരാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ കവചമാണ്. എഫ്.ഡിയും എസ്‌.സി.എസ്.എസും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുമ്പോൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് വിലക്കയറ്റത്തെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pensionretirementinvestmentfinancial planning
    News Summary - how to invest pension amount wisely
    Similar News
    Next Story
    X