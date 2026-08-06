Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightPersonal Financechevron_rightവെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ...
    Personal Finance
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 12:39 PM IST

    വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കേടായ കാറിന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം?

    text_fields
    bookmark_border
    വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കേടായ കാറിന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം?
    cancel

    ഇത് പ്രളയങ്ങളുടെ കാലമാണല്ലോ? അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേടുപാടു വന്ന കാറിന് എങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.

    നിങ്ങളുടെ കാർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയാൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് കൂടുതൽ തകരാറിലാക്കും. കേടുപാടുണ്ടായ ഉടൻ ഇൻഷുററെ വിവരമറിയിച്ച് ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കേടുപാടുകളുടെ വ്യക്തമായ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും എടുക്കുക. ക്ലെയിം ഫോമും ആവശ്യമായ രേഖകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക.

    ഇൻഷുറർ സർവേയറെ നിയമിക്കുകയും നാശനഷ്ട പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നാശനഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വിലയിരുത്താൻ സർവേയറെ അനുവദിക്കുക. ക്ലെയിം അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം, കാഷ്‌ലെസ്സ് സെറ്റിൽമെന്റിനായി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഗാരേജിലോ ഇൻഷുറർ അംഗീകരിച്ച ഗാരേജിലോ കൊണ്ടുപോയി കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യുക.

    കാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറർ റിപ്പയർ ചെലവുകൾ നേരിട്ട് ഗാരേജുമായി തീർപ്പാക്കും. റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിപ്പയർ ചെലവുകൾ നൽകുക, ഇൻവോയ്സുകളും ബില്ലുകളും ഇൻഷുറർക്ക് സമർപ്പിക്കുക, പോളിസി നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തുക റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും.

    കാർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ

    നിങ്ങളുടെ കാർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയോ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശത്തുകൂടി ഓടിച്ചോലോ, ഈ സുരക്ഷാ ടിപ്പുകൾ പാലിക്കുക:

    • കാർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ബാറ്ററി വിച്ഛേദിക്കുകയും കാർ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ടോ ചെയ്യുകയും വേണം.
    • സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ, താഴ്ന്ന ഗിയറുകളിൽ കാർ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേഗത നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക.
    • വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശം വിട്ടതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക.
    • വെള്ളത്തിന്‍റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ പോലും കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

    പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

    നിങ്ങളുടെ കാറിന് വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം അപ്രതീക്ഷിതമായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, റിപ്പയർ ചെലവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം. ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ശരിയായ ആഡ്-ഓൺ കവറുകളും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    • കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാറിനുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ കവർ ചെയ്യൂ.
    • സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസികളിൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എഞ്ചിൻ ലോക്കിനുള്ള പരിരക്ഷ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ എഞ്ചിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആഡ്-ഓൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
    • വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പൂർണ സംരക്ഷണത്തിനായി സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, എഞ്ചിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ്, കൺസ്യൂമബിൾസ്, റിട്ടേൺ ടു ഇൻവോയ്സ് തുടങ്ങിയ ആഡ്-ഓണുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
    • വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കാർ ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്, ഇത് ഇൻഷുറർക്ക് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ഡാമേജ് ക്ലെയിം നിരസിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:personal financeinsurance claimcar insurance claimsflood damage
    News Summary - How to file an insurance claim for a flood-damaged car?
    Similar News
    Next Story
    X