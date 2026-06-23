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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 10:27 AM IST

    ഇ.പി.എഫ്; പത്ത് വർഷം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്താൽ പെൻഷൻ എത്ര കിട്ടും?

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    ഇ.പി.എഫ്; പത്ത് വർഷം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്താൽ പെൻഷൻ എത്ര കിട്ടും?
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    വിരമിക്കലിന് ശേഷം അർഹരായ അംഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനായി എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീം (ഇ.പി.എസ്). 1995 നവംബർ 16ന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ പദ്ധതി, 1971-ലെ ഫാമിലി പെൻഷൻ സ്കീമിന് പകരമായാണ് വന്നത്. സേവന വർഷങ്ങളും ശമ്പളവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

    എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീം: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

    പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം: സംഘടിത മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വിരമിക്കലിന് ശേഷം സ്ഥിരമായ വരുമാന മാർix ഉറപ്പാക്കുക.

    അംഗത്വം: ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സ്വമേധയാ ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്നു.

    പെൻഷൻ യോഗ്യത: കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

    പെൻഷൻ ലഭിക്കേണ്ട സാധാരണ പ്രായം 58 വയസാണ്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് 10 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പെൻഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

    വിഹിതം: ജീവനക്കാർ അവരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 12% ഇ.പി.എഫിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന വിഹിതത്തിൽ 8.33% ലേക്കും, ബാക്കി 3.67% EPF അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത്.

    പെൻഷൻ തുകയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ

    കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ: 2014-ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 1,000 രൂപയാണ്. ഇത് 7,500 രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യം പെൻഷൻകാർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

    കണക്കുകൂട്ടുന്ന രീതി: വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള 60 മാസത്തെ ശരാശരി ശമ്പളവും പെൻഷൻ യോഗ്യമായ സേവന വർഷങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പെൻഷൻ തുക കണക്കാക്കുന്നത്.

    ഫോർമുല: 70 / പെൻഷൻ ലഭിക്കാവുന്ന ശമ്പളം (Pensionable Salary)×സേവന വർഷങ്ങൾ (Pensionable Service)

    (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ പെൻഷൻ ലഭിക്കാവുന്ന ശമ്പളം എന്നത് പരമാവധി 15,000 രൂപയായി കണക്കാക്കുന്നു.) ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ പെൻഷൻ യോഗ്യമായ ശമ്പളം 15,000 രൂപയും 10 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയതുമാണെങ്കിൽ, ഏകദേശം 2,143 രൂപ ആയിരിക്കും പ്രതിമാസ പെൻഷനായി ലഭിക്കുക.

    പെൻഷൻ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

    ഇ.പി.എഫ്.ഒ അംഗങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി പെൻഷൻ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും:

    EPFO-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

    'ഓൺലൈൻ സർവീസസ്' വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇ.ഡി.എൽ.ഐ ആൻഡ് പെൻഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

    തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വിവരങ്ങളും ശമ്പള വിവരങ്ങളും നൽകി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക കണക്കാക്കാം.

    കൂടുതൽ കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള പെൻഷൻ തുക വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

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    TAGS:pensionEPFprivate sectorpersonal finance
    News Summary - How much pension would you get if you worked in the private sector ten years ago?
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