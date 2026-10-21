40ാം വയസിൽ റിട്ടയർമെന്റ് സേവിങ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടി വരും?text_fields
നിങ്ങളുടെ വാർഷിക റിട്ടയർമെന്റ് ചെലവിന്റെ 25 മുതൽ 30 മടങ്ങ് തുക റിട്ടയർമെന്റ് സേവിങ്സായി കരുതണമെന്നാണ് സാധാരണ സാമ്പത്തിക നിയമം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് 30,000 രൂപ പ്രതിമാസ ചെലവുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ബജറ്റ്, 6 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിൽ 20 വർഷത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 96,000 രൂപയായി ഉയരും. അതായത് 60 വയസാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ലക്ഷ്യം ഏകദേശം 2.9 കോടി രൂപയായിരിക്കും.12 ശതമാനം വാർഷിക വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിമാസം സ്ഥിരമായി 15,000 രൂപയുടെ എസ്.ഐ.പി ചെയ്താൽ 20 വർഷംകൊണ്ട് ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപ സമ്പാദിക്കാം. എന്നാൽ, ഈ 15,000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ എസ്.ഐ.പി തുക എല്ലാ വർഷവും 10 ശതമാനം വീതം വർധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോക്ക് ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയിലെത്താനും റിട്ടയർമെന്റ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും സാധിക്കും.
ഇ.പി.എഫ് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സമ്പാദ്യം ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ, പി.പി.എഫ് 2026 ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ 7.1 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നികുതി രഹിത സ്ഥിരത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പി.എഫ്.ആർ.ഡി.എയുടെ പുതിയ റൂളനുസരിച്ച്, 12 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആസ്തിയുള്ള സർക്കാർ ഇതര എൻ.പി.എസ് വരിക്കാർക്ക് 80 ശതമാനം വരെ തുക ഒറ്റത്തവണയായി പിൻവലിക്കാം. ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദശാകങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ട്, ദീർഘകാല വളർച്ചക്കായി നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഇക്വിറ്റി ഇൻഡക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സി-കാപ്പ് ഫണ്ടുകളിൽ നിലനിർത്തുക. റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായമാകുമ്പോൾ, വിരമിക്കുന്ന പ്രായത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വിപണി മാന്ദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഹൈബ്രിഡ്, ഡെറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പണം ക്രമേണ മാറ്റുക.
ദീർഘകാല റിട്ടയർമെന്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തെ ജീവിതച്ചെലവെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എമർജൻസി ഫണ്ടും ഒപ്പം മതിയായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും കരുതുക. ഒറ്റയൊരു ചികിത്സാ അടിയന്തിരാവസ്ഥക്ക് വർഷങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക കവചമാണ്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വിവാഹങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി റിട്ടയർമെന്റ് എസ്.ഐ.പി തുകകൾ പിൻവലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഹ്രസ്വകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. പ്രതിമാസ എസ്.ഐ.പി തുക വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉയർന്ന പലിശയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തീർത്തു ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രായം 62 അല്ലെങ്കിൽ 63 ആയി നീട്ടുന്നത് വഴി കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനും മൊത്തത്തിലുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് വർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
40ാം വയസിൽ റിട്ടയർമെന്റ് സേവിങ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അച്ചടക്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഉടൻ തന്നെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയെ മാറ്റും. ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് എസ്.ഐ.പി സജ്ജീകരിക്കുക, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അവലോകനം ചെയ്യുക, സമാധാനപരവും സമ്മർദ്ദരഹിതവുമായ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ ശമ്പള വർധനവിലും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ വിഹിതം വർധിപ്പിക്കുക.