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    15 വർഷത്തിലധികം ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ ലഭിക്കും?

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    15 വർഷത്തിലധികം ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ ലഭിക്കും?
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    നിർദ്ദിഷ്ട ഇ.പി.എസ് ശമ്പള പരിധി നടപ്പിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പെൻഷനിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കും. പെൻഷൻ കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിധി 15,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 25,000 രൂപയായി ഉയർന്നാൽ ഇത് അർഹരായ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ആനുകൂല്യം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കും. ഈ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ പെൻഷനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിലൂടെ മനസിലാക്കാം.

    പെൻഷൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു?

    കഴിഞ്ഞ 60 മാസത്തെ ശരാശരി ശമ്പളത്തെ ആകെ ജോലി ചെയ്ത വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച്, അതിനെ 70 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് ഇ.പി.എഫ്.ഒ (EPFO) നിങ്ങളുടെ പെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നത്. വേജ് ക്യാപ് 25,000 രൂപയായി ഉയർത്തുന്നത് ഈ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്‍റെ 12% ഇ.പി.എഫിനായി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതമായ 12% രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 8.33% ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്കും 3.67% ജീവനക്കാരന്റെ ഇ.പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും നേരിട്ട് പോകുന്നു.

    സേവന ബോണസും കണക്കുകൂട്ടലും

    ഇ.പി.എഫ്.ഒ നിയമപ്രകാരം, 20 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തുടർച്ചയായ യോഗ്യതാ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 2 വർഷത്തെ സർവിസ് ബോണസ് അവരുടെ മൊത്തം പെൻഷൻ യോഗ്യതയുള്ള സേവന കാലയളവിലേക്ക് നേരിട്ട് ചേർത്തു നൽകും.

    പഴയ രീതി (15,000 രൂപ പരിധി): 20 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് (22 ക്രെഡിറ്റഡ് വർഷങ്ങൾ) പ്രതിമാസം 4,714 രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു.

    പുതിയ രീതി (25,000 രൂപ പരിധി): കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം ഇത് 7,857 രൂപയായി മാറും. അതായത് ഓരോ മാസവും അധികമായി 3,143 രൂപ ലഭിക്കും.

    പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ

    കുറഞ്ഞ സേവനം: പ്രതിമാസ ഇ.പി.എസ് പെൻഷന് അർഹരാകാൻ ജീവനക്കാർ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കണം.

    പ്രായപരിധി: സാധാരണ പെൻഷൻ 58ാം വയസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, എങ്കിലും കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ തുകയോടെ 50ാം വയസിൽ വിരമിക്കാനുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനും ലഭ്യമാണ്. ശമ്പള പരിധി ഉയർന്നാൽ ഇ.പി.എസ് വിഹിതം വർധിക്കും, ഇത് പ്രതിമാസ ടേക്ക്-ഹോം ശമ്പളത്തിൽ ചെറിയ കുറവ് വരുത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ പകരം, ജീവനക്കാർക്ക് വിരമിക്കലിനു ശേഷം ഉറപ്പായ വലിയൊരു പ്രതിമാസ വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

    പരിഷ്കരിച്ച 25,000 രൂപ വേജ് ലിമിറ്റ് ശക്തമായ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ഉയർന്ന ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ പെയ്‌മെന്റുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും സജീവമായ സർവിസ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുഖപ്രദമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

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    News Summary - How much EPS pension will you get if you work for more than 15 years?
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