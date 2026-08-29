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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 5:49 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 5:49 PM IST

    യു.പി.ഐ വഴി യഥാർഥത്തിൽ എത്ര രൂപ വരെ ഇടപാട് നടത്താം?

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    യു.പി.ഐ വഴി യഥാർഥത്തിൽ എത്ര രൂപ വരെ ഇടപാട് നടത്താം?
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    യു.പി.ഐ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധിയല്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണം നൽകുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് തുകയുടെ പരിധി വ്യത്യാസപ്പെടും.

    സാധാരണ യു.പി.ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി ഒരു ഇടപാടിന് പൊതുവെ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണെങ്കിലും നികുതി അടയ്ക്കൽ, ഐ.പി.ഒ, ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പരിധികളാണ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ, യു.പി.ഐ ലൈറ്റ്, യുപിഐ 123പേ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിധികളുമുണ്ട്.

    യു.പി.ഐ പരിധികൾ: നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ വരെ നൽകാം?

    സാധാരണ യു.പി.ഐ: 1 ലക്ഷം രൂപ

    എൻ.പി.സി.ഐ (NPCI) അനുസരിച്ച് സാധാരണ യു.പി.ഐ ഇടപാടുകളുടെ പരിധി സാധാരണയായി ഒരു ഇടപാടിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. എന്നാൽ മൂലധന വിപണികൾ, ഐ.പി.ഒ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ, ലോൺ കളക്ഷനുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി റിസർവ് ബാങ്കും (RBI) എൻ.പി.സി.ഐയും ഉയർന്ന പരിധികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    നികുതി അടക്കുമ്പോൾ പരിധി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉയരും

    നികുതി അടയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ഇളവുകളിൽ ഒന്ന്. നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള യു.പി.ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി ഒരു ഇടപാടിന് 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ.ർബി.ഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട ഒരാൾക്ക് തുക സാധാരണ 1 ലക്ഷം രൂപ പരിധിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും യു.പി.ഐ വഴി തന്നെ പണം നൽകാം. ഐ.പി.ഒ അപേക്ഷകൾക്കും ആർ.ബി.ഐ റീട്ടെയിൽ ഡയറക്ട് സ്കീമിനും 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ പരിധി ബാധകമാണ്. ആശുപത്രികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നടത്തുന്ന പണമിടപാടിനും ഒരു ഇടപാടിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    വ്യത്യസ്ത ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യു.പി.ഐ ലൈറ്റും യു.പി.ഐ 123പേയും. യു.പി.ഐ ലൈറ്റിൽ ഒരു ഇടപാടിന് 1,000 രൂപയാണ് പരിധി. എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ബാലൻസ് 5,000 രൂപ വരെയാകാം. ഫീച്ചർ ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ സാധ്യമാക്കുന്ന യു.പി.ഐ 123പേയിൽ ഒരു ഇടപാടിന് 10,000 രൂപയുടെ പരിധിയാണുള്ളത്.നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം

    വലിയൊരു യു.പി.ഐ പണമിടപാടിന് മുമ്പ് ഓർമിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. യു.പി.ഐ അനുവദിക്കുന്ന ഉയർന്ന തുക എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും സ്വയമേ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. യു.പി.ഐ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം നിലയിലുള്ള പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കാൻ അംഗീകൃത ബാങ്കുകൾക്ക് എൻ.പി.സി.ഐ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, അനുവദനീയമായ യു.പി.ഐ പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു ഇടപാട് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കോ യു.പി.ഐ ആപ്പോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി പരിശോധിക്കുക.

    1 ലക്ഷം രൂപ എന്നത് സാർവത്രികമായ ഒരു യു.പി.ഐ പരിധിയല്ല എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വസ്തുത. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണം നൽകുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ വരെ നൽകാൻ കഴിയും എന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്.

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    TAGS:bankingpersonal financeUPI PaymentsUPI limit
    News Summary - How much can you actually transact through UPI
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