ഒരാൾക്ക് എത്ര സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ വരെയാകാം?text_fields
ഒന്നിലധികം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നതിന് നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം പോരായ്മകളുമുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഒന്നിലധികം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ
ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ വിഭജനം: എമർജൻസി ഫണ്ട്, അവധിക്കാല യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട് വാങ്ങാനുള്ള മുൻകൂർ പണം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുമുള്ള നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി എളുപ്പത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.
മെച്ചപ്പെട്ട ബജറ്റിങ്: ഒന്നിലധികം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരു ബജറ്റിങ് ടൂളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ ചെലവുകൾക്കോ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പണം വകയിരുത്തുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും.
ഉയർന്ന ആദായം: നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ആദായം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കാലക്രമേണ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
റിസ്ക് കുറയ്ക്കൽ: ബാങ്ക് തകർച്ചയോ മറ്റ് അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഫണ്ടും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകളിലായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ കുറയ്ക്കാം.
ടാക്സ് പ്ലാനിങ്: ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നികുതി വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വേർതിരിക്കുന്നതിലൂടെ നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
ഒന്നിലധികം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ:
സങ്കീർണത വർധിക്കുന്നു: ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ട് കൈവശം വെക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ്.
മിനിമം ബാലൻസ് നിബന്ധനകൾ: ചില ബാങ്കുകൾ ഓരോ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനും മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്തണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ പരിമിതമായ പണമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
കൂടുതൽ ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള സാധ്യത: മിനിമം ബാലൻസ് നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമെ, പ്രതിമാസ മെയിന്റനൻസ് ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് പോലുള്ള അധിക ഫീസുകളും ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.
അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു: ഒന്നിലധികം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ, ഓരോ അക്കൗണ്ടും വ്യക്തിഗതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും സജീവമാണെന്നും നല്ല നിലയിലാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഒരാൾക്ക് എത്ര സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ വരെയാകാം?
നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ വേണമെന്നതിന് നിശ്ചിത പരിധികളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും പണം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാം. പല ബാങ്കുകളും ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ അനുവദിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ പ്രത്യേക നയങ്ങളും അവർ അനുവദിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണവും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു മനസിലാക്കണം.
ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമൂലമുള്ള സങ്കീർണതകളും ഫീസുകളും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആത്യന്തികമായി, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ഈ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും വേണം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register