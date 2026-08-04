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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 12:58 PM IST

    വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന വീടിന് ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമോ‍‍? അറിയാം ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസും ഹോം ഇൻഷുറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

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    വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന വീടിന് ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമോ‍‍? അറിയാം ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസും ഹോം ഇൻഷുറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
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    വലിയൊരു മഴക്കെടുതിയിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങലും. ഓരോ മഴക്കെടുതിയിലും വീടും ഭൂമിയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പെരുവഴിയിലാകുന്നവർ നിരവധിയാണ്. ഒരായുസ് കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്തതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് വെള്ളം കയറി നശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പണം മുടക്കി വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ പലർക്കും ശേഷിയുണ്ടാകില്ല. ഇത്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് ആണോ വെള്ളപ്പൊക്ക ഇൻഷുറൻസ് ആണോ ഉപകരിക്കുക. ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കാം‍?

    എന്താണ് ഫ്ലഡ് കവറേജ് ഇൻഷുറൻസ്?

    വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വീടുടമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ്. ഹോം ഇൻഷുറൻസിൽ സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന വീടിന്‍റെ ഘടനക്കും ഉള്ളിലെ സാധന സാമഗ്രികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് ഇതുവഴി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ചോർച്ചയോ പൈപ്പുകൾ തകരുന്നതു മൂലമോ വീടുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷിക്കുമെങ്കിലും, വെള്ളപ്പൊക്ക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തന്നെ വേണം.

    ഫ്ലഡ് കവറേജിന് കീഴിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും?

    വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന് ആവശ്യമായ പരിരക്ഷ നൽകി ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    ഘടനാപരമായ കേടുപാടുകൾ: അടിത്തറ, ഭിത്തികൾ, മേൽക്കൂര എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ തകർന്ന ഘടന നന്നാക്കുന്നതിനോ പുനർനിർമിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ചെലവ്.

    ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ: ഫർണിച്ചറുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വ്യക്തിഗത വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിലെ തകർന്ന സാധനങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് അവശ്യവസ്തുക്കൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഗണ്യമായി ലഘൂകരിക്കും.

    താമസച്ചെലവ്: വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം വീട് താമസയോഗ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നാൽ, വീട് നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് താൽക്കാലിക താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള അധിക ചെലവുകൾ ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് വഹിക്കും.

    പോളിസിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും അവരുടേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കവറേജിനെയും പ്രീമിയത്തെയും ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ ബന്ധപ്പെടണം.

    ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് എപ്പോൾ വാങ്ങണം?

    ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത: സർക്കാർ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന ഫ്ലഡ് ഹസാർഡ് മാപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റുമായി സംസാരിച്ചോ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന്‍റെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത വിലയിരുത്തുക.

    കവറേജ് പരിധികൾ: സാധാരണ ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് ഘടനക്കും വസ്തുക്കൾക്കും പരിധികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെയും സാധനങ്ങളുടെയും മൂല്യം വിലയിരുത്തുക.

    ഡിഡക്റ്റിബിൾ: ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഒരു ഡിഡക്റ്റിബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് ഈ തുക നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിഡക്റ്റിബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

    അധിക പരിരക്ഷ: സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അധിക കവറേജ് ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കുക. ബജാജ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ബേസ്മെന്റുകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വർധിപ്പിച്ച കൺസെന്‍റ് കവറേജ് പരിധികൾ എന്നിവക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പരിരക്ഷകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

    എന്താണ് ഹോം ഇൻഷുറൻസ്?

    ഹോം ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ വീടിനെയും വസ്തുവകകളെയും വിവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. മോഷണം, തീപിടിത്തം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഭൂചലനം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വീടിനു മാത്രമല്ല വീടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറ്റകുറ്റ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ചെലവുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. കൃത്യമായ കവറേജുകൾ മനസിലാക്കാൻ പോളിസി നിബന്ധനകൾ മനസിലാക്കണം.

    വെള്ളപ്പൊക്ക നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ ഹോം ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ പങ്ക്

    വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഘടനയും അകത്തെ സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ നന്നാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ചെലവുകൾ ഇതിൽ സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുന്നു.

    അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലിക താമസച്ചെലവുകളും ചില പോളിസികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറക്കാൻ ഹോം ഇൻഷുറൻസിന് കഴിയും.

    ഹോം ഇൻഷുറൻസും ഫ്ലഡ് കവറേജും ഒന്നാണോ?

    അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലഡ് കവറേജും ഹോം ഇൻഷുറൻസും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹോം ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ തീപിടിത്തം, മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ പോലുള്ളവ സാധാരണയായി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. മറുവശത്ത്, വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നികത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയാണ് ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ്.

    ചോർച്ചയോ തകർന്ന പൈപ്പുകളോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ പരിരക്ഷിക്കുമെങ്കിലും, നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് വഴിയോ കനത്ത മഴ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന ബാഹ്യമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

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    TAGS:Floodinsurance coveragepersonal financehome insurance
    News Summary - home insurance and flood insurance
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