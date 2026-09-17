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    നിക്ഷേപങ്ങൾ വഴി സ്വന്തമായൊരു വാഹനം; വായ്പകളില്ലാതെ സ്വപ്ന വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ ഇതാ വഴികൾ...

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം വാങ്ങുക എന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ പലരും ഇതിനായി ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് വായ്പകളെ ആശ്രയിക്കുകയും, വലിയൊരു തുക പ്രതിമാസ തവണകളായും (ഇ.എം.ഐ) പലിശയായും ബാങ്കുകളിലേക്ക് നൽകുകയുമാണ്. എന്നാൽ കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും (Investments) വായ്പാ ബാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി സ്വന്തമായി വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.

    ​വായ്പകളില്ലാതെ, നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

    ​1. ലക്ഷ്യത്തെയും കാലാവധിയെയും തരംതിരിക്കുക (Goal Horizon)

    ​വാഹനം എപ്പോൾ വാങ്ങണം എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ മാർഗ്ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

    • ​ഹ്രസ്വകാല ലക്ഷ്യം (1 - 3 വർഷം): പെട്ടെന്ന് വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഓഹരി വിപണിയിലെ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കി സ്ഥിരതയുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകളിലോ (Debt Mutual Funds) ബാങ്ക് ആവർത്തന നിക്ഷേപങ്ങളിലോ (Recurring Deposits/RD) നിക്ഷേപിക്കണം.
    • ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം (3 - 5 വർഷം): 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ (Equity Mutual Funds) വഴിയുള്ള എസ്.ഐ.പി മികച്ച ചോയ്സ് ആണ്. ഇത് വിപണിയുടെ വളർച്ച പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വലിയൊരു തുക രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    ​2. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ (എസ.ഐ.പി) - ഏറ്റവും മികച്ച വഴി

    ​മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചെറിയൊരു തുക കൃത്യമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന എസ്‌.ഐ.പി രീതിയാണ് വാഹനം വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ​പലിശ നൽകുന്നതിന് പകരം ലാഭം നേടാം എന്നതാണ് എസ്.ഐ.പി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണം. കാർ ലോൺ എടുത്ത് പ്രതിമാസം വൻതുക ഇ.എം.ഐ അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം, ആ തുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എസ്.ഐ.പി ആയി നിക്ഷേപിക്കുക. പ്രതിവർഷം ശരാശരി 12% മുതൽ 15% വരെ റിട്ടേൺ നൽകാൻ ശേഷിയുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വഴി ലോൺ എടുക്കാതെ തന്നെ കാറിനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും.

    ​3. 'സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ്' എസ്‌.ഐ.പി (Step-Up SIP) പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

    ​നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ശമ്പള വർധനവിന് അനുസരിച്ച് പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ തുകയും ഉയർത്തുന്ന രീതിയാണിത്. ​ഉദാഹരണത്തിന്, ആദ്യ വർഷം മാസം 10,000 രൂപ വെച്ച് നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ​അടുത്ത വർഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ നിക്ഷേപ തുകയിൽ 10% വർധനവ് വരുത്തുക. ​ഇത് വഴി സാധാരണ നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വാഹനത്തിനായുള്ള ഫണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയും.

    നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

    • ​ഇൻഫ്ലേഷൻ (പണപ്പെരുപ്പം) കണക്കാക്കുക: നിങ്ങൾ ഇന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ട കാറിന് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിർമാതാക്കൾ വില വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ പണപ്പെരുപ്പം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ലക്ഷ്യ തുക നിശ്ചയിക്കാൻ.
    • ​വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലാഭം പിൻവലിക്കുക (SWP/STP): വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്തിന് 6 മാസം മുൻപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിലുള്ള തുക സുരക്ഷിതമായ ലിക്വിഡ്/ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുക (STP). വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ലാഭം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
    • ​ടാക്സ് പ്ലാനിങ്: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയ്ൻസ് ടാക്സ് (LTCG/STCG) മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വേണം കൃത്യമായ തുക പിൻവലിക്കാൻ.

    ​കടക്കെണിയിൽ വീഴാതെ, കൃത്യമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ വഴി പണം വളർത്തി സ്വന്തം വാഹനം വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വർധിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യ ശീലം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.

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    News Summary - Own your own vehicle through investments Here are ways to own your dream vehicle without loans
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