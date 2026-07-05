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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 5 July 2026 5:41 PM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 5:43 PM IST

    ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി വായ്പ ലഭിക്കണമെന്നില്ല, ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കും...

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    ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി വായ്പ ലഭിക്കണമെന്നില്ല, ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കും...
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    ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ മികച്ച തിരിച്ചടവ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാനും, ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും വീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കാനും ആളുകളെ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം വായ്പ അനുവദിക്കുമെന്ന് അത് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

    ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ബാങ്കുകളും നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളും വായ്പയെടുക്കുന്നയാളുടെ സാമ്പത്തിക പെരുമാറ്റം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സൂചകങ്ങളിലൊന്നായാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 750ന് മുകളിലുള്ള സ്കോറുകൾ പൊതുവെ വായ്പ ലഭിക്കാൻ അനുകൂലമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ മികച്ച പലിശനിരക്കുകളും വായ്പാ നിബന്ധനകളും ലഭിക്കാൻ ഇത് അപേക്ഷകരെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, വായ്പ നൽകാനുള്ള യോഗ്യത വലിയൊരു വിലയിരുത്തലിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.

    സ്കോറിനപ്പുറം

    നിങ്ങളുടെ മുൻകാല വായ്പാ പെരുമാറ്റത്തിന്‍റെ ഒരു സംഗ്രഹമായി ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ കരുതാം. നിങ്ങൾ വായ്പകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളും കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇത് വായ്പാ ദാതാക്കളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ബാങ്ക് സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, തൊഴിൽ നില, മറ്റ് വായ്പകൾ, സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങൾ, തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ശേഷി എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നു. ഒരു വായ്പയെടുക്കുന്നയാൾക്ക് 800 സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിലും വരുമാനം ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ, അല്പം കുറഞ്ഞ സ്കോറുള്ള എന്നാൽ സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അപേക്ഷിച്ച് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വായ്പാ രീതികൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നിലവിലെ വായ്പാ വിപണിയിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

    വരുമാനവും നിലവിലുള്ള വായ്പകളും പ്രധാനമാണ്

    ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മാത്രം ബാങ്ക് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിയുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൽ എത്രത്തോളം തുക നിലവിലുള്ള ഇ.എം.ഐകൾ (EMI) അടയ്ക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതും അവർ പരിഗണിക്കുന്നു. പ്രതിമാസം 40,000 രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾ 20,000 രൂപ ഇ.എം.ഐ ആയി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വരുമാനം ഇ.എം.ഐക്കായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരാത്ത ഒരാളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വായ്പ ലഭിക്കാൻ അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടേക്കാം. പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഇ.എം.ഐ കൂടി അടയ്ക്കാൻ അവസരമുണ്ടോ എന്നതാണ് ബാങ്കിന്റെ ആശങ്ക.

    തൊഴിലും രേഖകളും പ്രധാനമാണ്

    ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതും എന്നാൽ വായ്പാ അപേക്ഷകളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്നതുമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. രേഖകളുടെ അഭാവം, വരുമാനം പരിശോധിക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, തുടർച്ചയായി ജോലി മാറുന്നത് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി, സ്ഥിര വരുമാനമുള്ളതും അത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് വായ്പാ ദാതാക്കൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അത് രേഖകൾക്ക് പകരമാകുന്നില്ല.

    വ്യത്യസ്ത വായ്പകൾ, വ്യത്യസ്ത പരിശോധനകൾ

    ഏത് തരത്തിലുള്ള വായ്പയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് പരിശോധനയുടെ അളവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ വായ്പ വായ്പ, സ്ഥാപനത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ വലിയ ഭവന വായ്പക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ അവർ വളരെ കർശനമായി പരിശോധിക്കും. വായ്പയുടെ തുക, തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കാലയളവ്, വായ്പയെടുക്കുന്നയാളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പോലെ തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

    വായ്പ ലഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വായ്പ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. വരുമാന നില, തൊഴിൽ നില, നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ വായ്പയെടുക്കുന്നയാളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് വായ്പാ അപേക്ഷകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ പ്രധാനമാണ്, പക്ഷേ സ്ഥിരത മാത്രമാണ് വിജയകരമായ വായ്പാ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുന്നത്.

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    TAGS:financeloancredit scorepersonal finance
    News Summary - Having a high credit score doesn't necessarily mean you'll get a loan
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