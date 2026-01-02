Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightPersonal Financechevron_rightജി.എസ്.ടി വരുമാനം കൂടി
    Personal Finance
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 7:16 AM IST

    ജി.എസ്.ടി വരുമാനം കൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡിസംബറിൽ പിരിച്ചത് 1.74 ലക്ഷം കോടി
    ജി.എസ്.ടി വരുമാനം കൂടി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി) നി​ര​ക്ക് കു​റ​ച്ചി​ട്ടും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​റ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 1.74 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച നി​കു​തി. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​ത് 1.64 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. റീ​ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​രു​മാ​നം 1.45 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​ത് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 2.2 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം 1.22 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 1.2 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​യ വ​ള​ർ​ച്ച മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദേ​ശ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം 19.7 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടി 51,977 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി.

    ആ​ഡം​ബ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് മേ​ലു​ള്ള സെ​സ് വ​രു​മാ​നം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 12,003 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ 4,238 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:financeGSTGST Revenuebusinesses
    News Summary - GST revenue increases
    Similar News
    Next Story
    X