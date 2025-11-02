Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightPersonal Financechevron_rightബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​ര...
    Personal Finance
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:23 AM IST

    ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ: ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ: ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യ​ണം
    cancel

    പ​ല രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ് ഈ ​ല​ക്ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് ബാ​ങ്കി​ലെ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ.

    സാ​ധാ​ര​ണ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ

    (Term Deposit)

    സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ ര​ണ്ടു രീ​തി​യി​ൽ ആ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. അ​താ​യ​തു മാ​സം തോ​റും വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടു​ന്ന​വ​യും മു​ത​ലും വ​രു​മാ​ന​വും അ​വ​സാ​നം കി​ട്ടു​ന്ന​തും. റി​ട്ട​യ​ർ ചെ​യ്ത ആ​ളു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്കീം ​അ​വ​രു​ടെ ഒ​രു സ്ഥി​ര വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗമാണ്. ഇ​ത്ത​രം മാ​സ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ട്. എ​ന്തൊ​ക്കെ പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യൊ​രു തീ​യ​തി​ൽ​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​രു​മാ​നം വ​രു​മെ​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ആ​ണ്. വ​രു​മാ​നം മാ​സം തോ​റു​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലോ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​രും എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    സ്പെ​ഷ​ൽ ടെം ​ഡി​പ്പോ​സി​റ്റ് (STD)/കാ​ഷ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്

    വ​ള​രെ പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ സ്‌​കീ​മും ഇ​തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ത്യാ​സം ഈ ​സ്‌​കീ​മി​ൽ ആ​ദാ​യം ഡി​പ്പോ​സി​റ്റി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മു​ത​ലി​ന്റെ കൂ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു കൊ​ടു​ക്കും എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ ഇ​ട​ക്ക് ആ​ദാ​യം കി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​ർ​ഥം . ആ​റു മാ​സം മു​ത​ൽ 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താം. നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ചു ആ​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ക്കി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം വ​രും.

    ഉ​ട​നെ തു​ക ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ആ​ണി​ത്. മു​ത​ലി​നും മൂ​ന്നു മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​ന്ന ആ​ദാ​യ​ത്തി​നും വീ​ണ്ടും ആ​ദാ​യം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ എ​ട്ടു ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞ സ്‌​കീ​മി​ൽ എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം എ​ട്ടു ല​ക്ഷം കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സ്‌​കീ​മി​ൽ 18,84,541 രൂ​പ കി​ട്ടും. ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്‌​കീ​മി​ൽ മാ​സം തോ​റും കി​ട്ടു​ന്ന ആ​ദാ​യം മൊ​ത്തം 6,40,000 ആ​കു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​തി​ൽ. 8,84,541 രൂ​പ കി​ട്ടു​ന്നു. അ​താ​യ​തു 2,44,541 രൂ​പ അ​ധി​കം കി​ട്ടു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ട്ര​ഷ​റി പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു ചി​ല ബാ​ങ്ക് ഇ​ത​ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    1. സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ഏ​ഴു ദി​വ​സം മു​ത​ൽ 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ ആ​ണ്. പൊ​തു​വെ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം എ​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല ബാ​ങ്കു​ക​ൾ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ​യു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​രു​മാ​നം കു​റ​ച്ചാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് . ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക.

    2. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ അ​ര ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ കൊ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത് കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.

    3. ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ദാ​യ​ക​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഫോം 15H/15G ​ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യം ത​ന്നെ കൊ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​പ്പോ​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം​വ​രെ TDS ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    4. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പം ഉ​ള്ള​വ​ർ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും പ​ല കാ​ലാ​വ​ധി​യാ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ചി​ല​പ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റു ഡി​പ്പോ​സി​റ്റി​​നെ ബാ​ധി​ക്കാ​തെ ക്ലോ​സ് ചെ​യ്തു ആ​വ​ശ്യം ന​ട​ത്താ​ൻ പ​റ്റും.

    5. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​ണം ആ​വ്യ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ടെം ​ഡി​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം പ​ക​രം സ്പെ​ഷ​ൽ ടെം ​ഡി​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടു​ക. കാ​ര​ണം ഈ ​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദാ​യ​ത്തി​നു ആ​ദാ​യം കി​ട്ടും എ​ന്ന​ത് ഓ​ർ​ക്കു​ക .

    6. NRE നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ (എ​സ്.​ബി അ​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള​ത് )മി​നി​മം ഒ​രു വ​ർ​ഷം എ​ങ്കി​ലും കാ​ലാ​വ​ധി വേ​ണം. അ​തി​ന​ക​ത്തു പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചാ​ൽ അ​തു​വ​രെ ഉ​ള്ള ആ​ദാ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും.

    7. നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​പ്പി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വാ​യ്പ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വാ​യ്പ​യു​ടെ റേ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ചി​ല ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഡി​പ്പോ​സി​റ്റി​ന്റെ നി​ര​ക്കി​നേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​കം എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല​ർ ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യം കൂ​ടി ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    നോ​ൺ കാ​ള​ബി​ൾ ഡി​പ്പോ​സി​റ്റ് , റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡി​പ്പോ​സി​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും ഓ​ട്ടോ സ്വീ​പ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​ടു​ത്ത ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യി​ലെ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ക്കാം.

    (തു​ട​രും )


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsbank accountFixed Depositgulf news malayalam
    News Summary - Fixed deposits in banks: You should also know these things
    Similar News
    Next Story
    X