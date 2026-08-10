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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 12:36 PM IST

    നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കൈവശം സൂക്ഷിക്കേണ്ട അഞ്ച് സാമ്പത്തിക രേഖകൾ

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    നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കൈവശം സൂക്ഷിക്കേണ്ട അഞ്ച് സാമ്പത്തിക രേഖകൾ
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    ഇന്ത്യക്കാർ കുടുംബത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തുടങ്ങും. കൂടാതെ ഭവനവായ്പ ഗഡുക്കൾ കൃത്യസമയത്ത് അടക്കും പക്ഷേ, ഇത്തരം ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യകത പലർക്കുമറിയില്ല. ഒരടിയന്തിര ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഫയലുകൾ തിരക്കി നെട്ടോട്ടം നടത്തും.

    പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക രേഖകൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്വത്തുക്കളുണ്ടെന്നോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും വിചാരിച്ചതിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായി മാറും. ഒരു വ്യക്തി കൈയകലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അഞ്ച് സാമ്പത്തിക രേഖകൾ ഇവയാണ്.

    1. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും

    ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക. ആധാർ, പാൻ, പാസ്‌പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി തുടങ്ങിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. പാസ്‌ബുക്കുകൾ, ചെക്ക് ബുക്കുകൾ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഒരു ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ അതിന്‍റെ പഴയ രേഖകൾ മാറ്റുക.

    ബാങ്ക് ശാഖകൾ, അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ എന്നിവയുടെ ലളിതമായ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് സഹായകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളമോ പെൻഷനോ എവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആയതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പേപ്പർവർക്കുകൾ പരതേണ്ടി വരരുത്.

    2. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ

    ലൈഫ്, ഹെൽത്ത്, മോട്ടോർ, ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പലപ്പോഴും ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭം വരുന്നത് വരെ ആരും ഓർക്കാറില്ല. പോളിസി രേഖകൾ, പ്രീമിയം അടച്ച രസീതുകൾ, പോളിസി നമ്പറുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

    ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നോമിനികളുടെ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഒരു പോളിസിയെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉപകാരപ്പെടൂ. പോളിസി രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര അടിയന്തരാവസ്ഥയിലോ അപ്രതീക്ഷിതമായ നഷ്ടങ്ങളിലോ വിലപ്പെട്ട സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    3. നിക്ഷേപ രേഖകൾ

    മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, ഓഹരികൾ, പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്), നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം, എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുകയായിരിക്കും. വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവയുടെ ട്രാക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

    നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ, ഫോളിയോ നമ്പറുകൾ, അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ലളിതമായ ഒരു റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിനായി സങ്കീർണമായ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ രേഖയോ പോലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും.

    4. വസ്തു, വായ്പാ രേഖകൾ

    നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു രേഖകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വളരെ സമയമെടുക്കുന്ന കാര്യമായതിനാൽ അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. ആധാരം), രജിസ്ട്രേഷൻ പേപ്പറുകൾ, പൊസഷൻ ലെറ്ററുകൾ, വസ്തു നികുതി രസീതുകൾ, ഭവന വായ്പാ രേഖകൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. വസ്തുവിന്മേൽ വായ്പയുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ വായ്പാ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

    മറ്റ് വായ്പകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെ ചെയ്യുക. വാഹന വായ്പയോ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയോ ആകട്ടെ, അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള തുക, വായ്പ നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ, തിരിച്ചടവ് തീയതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന് ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം.

    5. വിൽപത്രവും നോമിനേഷൻ വിവരങ്ങളും

    മതിയായ സ്വത്തില്ലെന്ന് കരുതി പലരും വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് നീട്ടിവെക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്‍റെ അസൽ രേഖ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കുടുംബത്തിന് അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

    അതോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, ഇ.പി.എഫ്, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നോമിനേഷനുകൾ പരിശോധിക്കുക. വിവാഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ജീവിത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

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    TAGS:financedocumentspersonal finance
    News Summary - five important financial documents
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