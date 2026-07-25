ജസ്റ്റ് മാരിഡ്? ദമ്പതികൾ ആദ്യ വർഷം എടുക്കേണ്ട 5 പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ

ജസ്റ്റ് മാരിഡ്? ദമ്പതികൾ ആദ്യ വർഷം എടുക്കേണ്ട 5 പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾtext_fields
വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വർഷം പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. എവിടെ താമസിക്കണം, ചെലവുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, ഭാവി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അത്ര രസമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ലെങ്കിലും, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പണവും ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്നോ എല്ലാ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് എടുക്കണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല. പങ്കാളികൾ രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കുകയും, ഏതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കിടണമെന്ന് പരസ്പരം ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
ദൈനംദിന പണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം?
നിങ്ങളുടെ സംയുക്ത വരുമാനം, പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ, ഇ.എം.ഐകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, കുടുംബത്തോടുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക.
ചില ദമ്പതികൾ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, വീട്ടുചെലവുകൾക്കായി ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിൽ കൃത്യമായ ഒരു മാതൃകയില്ല, പകരം ഈ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പങ്കാളികൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരരുത്.
ഒരുമിച്ച് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക
പുതിയതായി വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് വീട് മാറുന്നത് പോലെയുള്ള പുതിയ ചെലവുകളോ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളോ ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതേസമയം, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ആരോഗ്യപരമായ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പെട്ടെന്ന് ബാധിച്ചേക്കാം.
ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാനും, ചെലവുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും സെബി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ചെലവുകളെയും വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരതയെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം തുക കണ്ടെത്തേണ്ടത്.
ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക
വാടക, ഇ.എം.ഐ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുചെലവുകൾ നൽകുന്നതിന് പങ്കാളികളിൽ ഒരാളുടെ വരുമാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെങ്കിൽ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകരുത്.
തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബത്തെയും ആശ്രിതരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സെബി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുക
സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വാങ്ങുക, കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഭാവി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക, യാത്രകൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്യുക തുടങ്ങി നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഒരേ സമയപരിധിയിൽ നടപ്പിലാകണമെന്നില്ല. ഇവയെല്ലാം എഴുതിവെച്ച്, ഏത് ലക്ഷ്യത്തിനാണ് ആദ്യം മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം, കൃത്യവും അളക്കാവുന്നതും സമയബന്ധിതവുമായ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ സെബി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
നേരത്തെ തന്നെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക
ദൈനംദിന ചെലവുകൾ, അത്യാഹിത ഫണ്ടുകൾ, അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവിനും അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങൾ തുടങ്ങുക. നേരത്തെ നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പണത്തിന് വളരാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള നിക്ഷേപം വർഷങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിരമായി സമ്പത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.
നോമിനേഷനുകളും സാമ്പത്തിക രേഖകളും പരിശോധിക്കുക
വിവാഹം എന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എന്നിവയിലെ നോമിനേഷനുകൾ പരിശോധിച്ചു പുതുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ലോണുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക.
രണ്ട് വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തമായ വരുമാനം ഉള്ളവരായിരിക്കാം, വ്യത്യസ്തമായ ചെലവ് ശീലങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. വിവാഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പണത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ലളിതമായ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണം പോലും വരും വർഷങ്ങളിലെ വലിയ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
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