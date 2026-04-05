പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് വേണം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം
ലോകം ഇന്ന് യുദ്ധങ്ങളുടെ കനത്ത നിഴലിലാണ്. റഷ്യ-ഉക്രൈൻ സംഘർഷം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, തെക്ക് ചൈനാ കടലിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഊർജവില, ഭക്ഷ്യവില, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു – പണപ്പെരുപ്പം, രൂപയുടെ മൂല്യം, ആഗോള വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത. ഇത്തരം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും കുടുംബവും സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ പ്രായോഗികവും ദീർഘകാല ഫലവുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
അടിയന്തര ഫണ്ട്
(Emergency Fund)
യുദ്ധം മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയോ, വിലകൾ കുത്തനെ ഉയരുകയോ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് പണമാണ്.
കുടുംബത്തിന്റെ ആറു മുതൽ 12 മാസത്തെ ജീവിത ചെലവുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലോ സൂക്ഷിക്കുക.
ഒരിക്കലും ഓഹരി വിപണിയിലോ മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടിലോ ഇത് നിക്ഷേപിക്കരുത്.
2. കടങ്ങൾ പൂർണമായും കുറയ്ക്കുക
യുദ്ധകാലത്ത് പലിശനിരക്ക് ഉയരാം, ഇ.എം.ഐ ഭാരമാകാം.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, പേഴ്സണൽ ലോൺ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പലിശയുള്ള കടങ്ങൾ ആദ്യം തീർക്കുക.
ഹോം ലോണിന്റെ പ്രീ-പെയ്മെന്റ് ആലോചിക്കാം (പക്ഷേ എമർജൻസി ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്).
പുതിയ വായ്പകൾ എടുക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
നിക്ഷേപങ്ങൾ വൈവിധ്യമാക്കുക
സ്വർണം : 10-15 ശതമാനം പോർട്ട്ഫോളിയോ. സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ്.
ഫോറിൻ കറൻസി : യു.എസ്.ഡി, ഇ.യു.ആർ എന്നിവയിൽ ചെറിയ തുക (എൻ.ആർ.ഇ/എഫ്.ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷനൽ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട്സ്)
സർക്കാർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങൾ: പി.പി.എഫ്, എൻ.എസ്.സി, കിസാൻ വികാസ് പത്ര, ഇ.പി.എഫ്.
ഓഹരി/മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട്: 20-30 ശതമാനം മാത്രം. ഡിഫൻസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഫുഡ് പ്രോസസിങ്, റൂറൽ ഇക്കോണമി സെക്ടറുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക.
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്: ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം; പുതിയ നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുക.
4. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി ജീവിതശൈലി മാറ്റുക
50/30/20 റൂൾ മാറ്റി 60/20/20 ആക്കുക: 60 ശതമാനം ആവശ്യങ്ങൾ, 20 ശതമാനം സേവിങ്സ്/നിക്ഷേപം, 20 ശതമാനം ആഗ്രഹങ്ങൾ.
ആഡംബര ചെലവുകൾ (ഡൈനിങ് ഔട്ട്, ട്രാവൽ, ഗാഡ്ജറ്റ്) 50 ശതമാനം കുറയ്ക്കുക.
ലോക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സീസണൽ ഭക്ഷണം, ഊർജ സംരക്ഷണം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുക.
5. ദീർഘകാല ദൃഷ്ടി സ്വയംപര്യാപ്തത
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ: വീട്ടുമുറ്റത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി, ധാന്യ സംഭരണം.
ഉപജീവനം: ഒന്നിലധികം വരുമാന മാർഗങ്ങൾ (ഫ്രീലാൻസിങ്, സൈഡ് ബിസിനസ്).
യുദ്ധം അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും, തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മെ ശക്തരാക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായം തേടുകയോ, സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
