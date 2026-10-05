നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം 25,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും പെൻഷൻ ലഭിച്ചേക്കില്ല: ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ നിയമം അറിയാം

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം 25,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും പെൻഷൻ ലഭിച്ചേക്കില്ല: ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ നിയമം അറിയാംtext_fields
ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് വേജ് സീലിങ് പ്രതിമാസം 15,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 25,000 രൂപയായി സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ച ഭേദഗതി സെപ്റ്റംബർ 17നാണ് നിലവിൽ വന്നത്.
പുതിയ വേജ് സീലിങ്ങിന് കീഴിൽ വരുന്ന ചില ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങളെ ഇ.പി.എസ് അംഗങ്ങളാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഭേദഗതി പെൻഷൻ പരിരക്ഷ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, ആർക്കാണ് ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത്, ആരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്, പുതിയ സീലിങ്ങിന് മുകളിൽ ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ചില ജീവനക്കാർക്ക് ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട്?
തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയായ എക്സ് വഴി തൊഴിലുടമകൾക്കായുള്ള പെൻഷൻ വിഹിത നിയമങ്ങൾ ഇ.പി.എഫ്.ഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശമ്പളം 25,000 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇ.പി.എസ് പെൻഷൻ വിഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശമ്പളം 25,000 രൂപയിൽ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, ജീവനക്കാരന് യു.എ.എൻ-ൽ മുൻകാല ഇ.പി.എസ് അംഗത്വമുണ്ടോ എന്ന് തൊഴിലുടമ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതനുസരിച്ച്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ പരിധിക്കുള്ളിലോ അതിൽ താഴെയോ ആണ് ശമ്പളമെങ്കിൽ, 2026ലെ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിൽ അംഗങ്ങളായവരും എന്നാൽ 2026ലെ എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരുമായ ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ അർഹതയുണ്ട്. ജീവനക്കാരൻ മുമ്പ് ഇ.പി.എസ് അംഗമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇ.പി.എസിലേക്ക് വിഹിതം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിഹിതം നൽകേണ്ടതില്ല.
ചുരുക്കത്തിൽ, അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും ഡി.എയും ചേർത്ത് 25,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നവരും, ഇതിനകം ഇ.പി.എസിലേക്ക് വിഹിതം നൽകിയിട്ടുള്ളവരും പെൻഷൻ പരിരക്ഷക്ക് അർഹരാണ്. മുമ്പ് ഇ.പി.എസ് വിഹിതം ഒന്നുമില്ലാതെ 25,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളത്തോടെ പുതിയതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇ.പി.എഫ് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ, പെൻഷൻ ലഭിക്കില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും 20-ൽ താഴെ തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും ഈ പദ്ധതിക്ക് പുറത്താണ്.
പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ്യതാ നിബന്ധനകളും വിഹിത നിയമങ്ങളും
യോഗ്യത: നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും ഡി.എയും ചേർത്ത് 25,000 രൂപ വരെയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഇ.പി.എസിലേക്ക് വിഹിതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പെൻഷൻ (EPS) അംഗത്വം നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ 20ഓ അതിലധികമോ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
കാലയളവ്: പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. 58ാം വയസിൽ മുഴുവൻ പെൻഷനും, 50ാം വയസിൽ കുറഞ്ഞ പെൻഷനും ലഭിക്കും.
വിഹിതം: അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെയും ഡി.എയുടെയും 12% നിങ്ങൾ നൽകുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായും ഇ.പി.എഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയും 12% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു: അതിൽ 8.33% ഇ.പി.എസിലേക്ക് പോകുന്നു (ഇത് 25,000 രൂപ വരെയുള്ള ശമ്പളത്തിന് കണക്കാക്കുന്നു, അതായത് പ്രതിമാസം പരമാവധി ഏകദേശം 2,083 രൂപ), ബാക്കി 3.67% ഇ.പി.എഫിലേക്ക് പോകുന്നു. സർക്കാർ പരിധിയിലുള്ള ശമ്പളത്തിന് 1.16% ഇ.പി.എസിലേക്ക് നൽകുന്നു.
തൊഴിലുടമ ഇ.ഡി.എൽ.ഐ (EDLI) ഇൻഷുറൻസിനായി 0.5% അധികമായി നൽകുന്നു കൂടാതെ അഡ്മിൻ ചാർജുകളും നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇ.പി.എസിലേക്കോ ഇ.ഡി.എൽ.ഐയിലേക്കോ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല.
പ്രതിമാസ പി.എഫ് ശമ്പളം (Basic + DA)10,000
ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് (12%) 1,200 രൂപ, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എസ് (8.33%) 833, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് (3.67%) - 367, ഇ.ഡി.എൽ.ഐ വിഹിതം (0.5%) - 50, ഇ.പി.എഫ് അഡ്മിൻ ചാർജ് (0.5%) - 50
15,000 (പഴയ പരിധി)
ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ്1800, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എസ് 1,250, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് 550, ഇ.ഡി.എൽ.ഐ വിഹിതം 75, ഇ.പി.എഫ് അഡ്മിൻ ചാർജ് 75
20,000 (പുതിയ ബ്രാക്കറ്റ്)
ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് 2,400, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എസ് 1,666, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് 734, ഇ.ഡി.എൽ.ഐ വിഹിതം100, ഇ.പി.എഫ് അഡ്മിൻ ചാർജ് 100
25,000 (പുതിയ പരിധി)
ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് 3,000, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എസ് 2,083, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് 917, ഇ.ഡി.എൽ.ഐ വിഹിതം 125, ഇ.പി.എഫ് അഡ്മിൻ ചാർജ് 125
Rs 35,000 (പരിധിക്ക് മുകളിൽ)
ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് 3,000, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എസ്-0, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം: ഇ.പി.എഫ് 3000, ഇ.ഡി.എൽ.ഐ വിഹിതം 125, ഇ.പി.എഫ് അഡ്മിൻ ചാർജ് 125
പഴയ 15,000 രൂപ പരിധിക്ക് കീഴിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചാലും പരമാവധി 15,000 രൂപയിലാണ് പെൻഷൻ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. തൊഴിലുടമയുടെ ഇ.പി.എസ് വിഹിതം പ്രതിമാസം 1,250 രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, പരമാവധി പെൻഷൻ ഏകദേശം 7,500 രൂപയായിരുന്നു.
2014 സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം 15,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളത്തോടെ ചേർന്നവർ ഇ.പി.എസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബർ 17ന് മുമ്പുള്ള സേവനം ഇപ്പോഴും 15,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, അതിനുശേഷമുള്ള സേവനം മാത്രമേ പുതിയ 25,000 രൂപ പരിധിയിൽ കണക്കാക്കൂ.
നിശ്ചിത പ്രായത്തിന് ശേഷം ചേരുന്നതിനോ ജോലി മാറുമ്പോഴോ എന്ത് സംഭവിക്കും?
58 വയസിന് ശേഷം ചേരുകയാണെങ്കിൽ: 58 വയസിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇ.പി.എസ് അംഗമാകാൻ കഴിയില്ല. ഇ.പി.എഫിൽ ചേരാം, എന്നാൽ തൊഴിലുടമയുടെ മുഴുവൻ 12% വിഹിതവും നിങ്ങളുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും, പെൻഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല. നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾ 58 വയസിൽ ഇ.പി.എസിലേക്കുള്ള വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു, അതിനുശേഷം തൊഴിലുടമയുടെ 8.33% ഇ.പി.എഫിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും.
ജോലി മാറുമ്പോൾ: നിങ്ങളുടെ യു.എ.എൻ (UAN) മാറിയിരിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ പി.എഫ് ബാലൻസും ഇ.പി.എസ് സേവനവും ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി നിങ്ങളോടൊപ്പം മാറും.
ഇ.പി.എസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിലുടമ പെൻഷൻ വിഹിതം നൽകുന്നില്ല. തൊഴിലുടമയുടെ മുഴുവൻ 12% വിഹിതവും ജീവനക്കാരന്റെ ഇ.പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ പി.എഫ് ബാലൻസ് വേഗത്തിൽ വളരും, എന്നാൽ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ലഭിക്കില്ല. സർക്കാറിന്റെ 1.16% പെൻഷൻ സബ്സിഡിയും ബാധകമല്ല. തൊഴിലുടമ പതിവുപോലെ 0.5% നൽകിക്കൊണ്ട് ഇ.ഡി.എൽ.ഐ (EDLI) ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തുടരും.
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