ഇ.പി.എഫ്.ഒ 25,000 രൂപ പരിധി: 2026 ഒക്ടോബർ മുതൽ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എത്ര കുറയും?text_fields
നിയമപരമായ ശമ്പള പരിധി പരിഷ്കരിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, പ്രതിമാസ പി.എഫ് വേതനമായി 15,000 രൂപക്കും 25,000 രൂപക്കും ഇടയിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 2026 ഒക്ടോബർ മുതൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് കിഴിവ് വർധിച്ചേക്കും. 20,000 രൂപ പി.എഫ് വേതനമുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന്, മുൻപത്തെ 15,000 രൂപ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്ന 1,800 രൂപക്ക് പകരം ഇനി പ്രതിമാസം 2,400 രൂപ ജീവനക്കാരന്റെ വിഹിതമായി അടക്കേണ്ടി വരും.
15,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 25,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയ പരിഷ്കരിച്ച പരിധി 2026 സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പഴയതും പുതിയതുമായ പരിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനുപാതിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും പുതിയ ചട്ടക്കൂടിന്റെ കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ശമ്പള മാസം ഒക്ടോബർ ആയിരിക്കും.
20,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ എത്ര പി.എഫ് കുറയും?
ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച്, പ്രതിമാസ പി.എഫ് വേതനം 20,000 രൂപയുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇ.പി.എഫി.ലേക്ക് 12% അതായത് 2,400 രൂപ സംഭാവന ചെയ്യും.തൊഴിലുടമയും 2,400 രൂപ സംഭാവന ചെയ്യും. എന്നാൽ, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീമിനും (ഇ.പി.എസ്) പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിനുമിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടും. ഈ തുകയിൽ 1,666 രൂപ ഇ.പി.എസിലേക്കും 734 രൂപ ഇ.പി.എഫിലേക്കും പോകും.
നിലവിലുള്ള ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണുണ്ടാകുക?
നേരത്തെയുള്ള 15,000 രൂപ പരിധി കവിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇ.പി.എസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന, എന്നാൽ ഇതിനകം ഇ.പി.എഫ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന ജീവനക്കാരെയും പരിഷ്കരിച്ച പരിധി ബാധിക്കും. 20,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഇ.പി.എസ് അംഗമല്ലാത്തതുമായ നിലവിലുള്ള ഒരു ഇ.പി.എഫ് അംഗം, പരിധി പരിഷ്കരണത്തെ തുടർന്ന് ബാധകമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഇ.പി.എസിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇ.പി.എഫ്.ഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൽഫലമായി, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം പൂർണ്ണമായും ഇ.പി.എഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇ.പി.എഫും ഇ.പി.എസും ആയി വിഭജിക്കപ്പെടും.
എല്ലാവരും 25,000 രൂപ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഭാവന ചെയ്യുമോ?
ഇല്ല. 25,000 രൂപ എന്നത് പരിഷ്കരിച്ച നിയമപരമായ ശമ്പള പരിധിയാണ്, എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള സംഭാവന അടിത്തറയല്ല ഇത്.ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ ബാധകമായ പി.എഫ് വേതനം 25,000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, ആ വേതനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംഭാവനകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
പി.എഫ് വേതനവും ഗ്രോസ് ശമ്പളവും ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും ഇ.പി.എഫ്.ഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇ.പി.എഫ്.ഒയുടെ ഒക്ടോബർ കണക്കനുസരിച്ച് 10,000 രൂപ പി.എഫ് വേതനത്തിന് ജീവനക്കാരന്റെ വിഹിതം 1,200 രൂപയും, 20,000 രൂപക്ക് 2,400 രൂപയും, പരിഷ്കരിച്ച 25,000 രൂപ പരിധിയിൽ 3,000 രൂപയുമാണ്.
കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
മുമ്പ് 15,000 രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ പി.എഫ് കിഴിവ് വർധിച്ചേക്കാം. 20,000 രൂപയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ജീവനക്കാരന്റെ വിഹിതം 1,800 രൂപയിൽ നിന്ന് 600 രൂപ വർധിച്ച് 2,400 രൂപയായി മാറുന്നു, അതോടൊപ്പം തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതത്തിലും സമാനമായ വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു.
കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ജീവനക്കാരന്റെ നിലവിലെ സംഭാവന ക്രമീകരണത്തെയും ശമ്പള ഘടനയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. തൊഴിലുടമയുടെ നിയമപരമായ വിഹിതവും ജീവനക്കാരന്റെ വിഹിതവും നിയമപരമായി വ്യത്യസ്തമാണെന്നും, തൊഴിലുടമയുടെ പങ്ക് സി.ടി.സിയുടെ ഭാഗമായി കാണിച്ച് ലളിതമായി ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇ.പി.എഫ്.ഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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