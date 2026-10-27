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Madhyamam
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    പി.എഫ് പലിശ നിരക്ക് സുരക്ഷക്ക് കരുതൽ ധനശേഖരമൊരുക്കാൻ ഇ.പി.എഫ്.ഒ

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    ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​ടെ ഇ.​ടി.​എ​ഫ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​വും അ​ധി​ക​മാ​യി വ​രു​ന്ന പ​ലി​ശ വ​രു​മാ​ന​വും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ണ് ഈ 25,000 ​കോ​ടി​യു​ടെ ഫ​ണ്ട് ഒ​രു​ക്കു​ക
    പി.എഫ് പലിശ നിരക്ക് സുരക്ഷക്ക് കരുതൽ ധനശേഖരമൊരുക്കാൻ ഇ.പി.എഫ്.ഒ
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    മ​ല​പ്പു​റം: പി.​എ​ഫ് പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​രു​ത​ൽ ധ​ന​ശേ​ഖ​രം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ ആ​ലോ​ച​ന. 30 കോ​ടി​യോ​ളം വ​രി​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​ലി​ശ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ വി​പ​ണി​യി​ലെ ത​ക​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ബോ​ണ്ട് ഡി​ഫോ​ൾ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ (പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ) നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 25,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​രം ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഇ​ടി​വോ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും വ​രി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള പ​ലി​ശ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ​യും സ​ർ​ക്കാ​റും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ വി​പ​ണി​യി​ലെ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മോ പി.​എ​ഫ് പ​ലി​ശ നി​ര​ക്ക് കു​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​തു​ക സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​ടെ ഇ.​ടി.​എ​ഫ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​വും അ​ധി​ക​മാ​യി വ​രു​ന്ന പ​ലി​ശ വ​രു​മാ​ന​വും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചാ​ണ് ഈ 25,000 ​കോ​ടി​യു​ടെ ഫ​ണ്ട് ഒ​രു​ക്കു​ക. ഈ ​ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ തു​ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ലി​ക്വി​ഡ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ​ണ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭി​ക്കും.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ 2019-20 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് എ​ഫ്.​എ​സ് (ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ലീ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ്) പ്ര​തി​സ​ന്ധി പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ പ​ലി​ശ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ അ​ത് ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഇ.​ടി.​എ​ഫ് ലാ​ഭ​ത്തെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​രം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​മി​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    News Summary - EPFO Interest Stabilisation Reserve
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