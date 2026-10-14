ഇ.പിഎഫ്.ഒ അഡ്വാൻസ്: ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എത്ര തവണ പി.എഫ് പണം പിൻവലിക്കാം?text_fields
നിത്യോപയോഗ ചെലവുകൾ, വീട് വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കിപ്പണിയൽ, മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവക്കായി പി.എഫ് അഡ്വാൻസ് തുക പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ.പി.എഫ്.ഒ നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി. പുതുക്കിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇ.പി.എഫ് അഡ്വാൻസുകളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ, ഭവന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ. എൽ.പി.എഫ് സ്കീം, 2026-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഭാഗികമായി പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ അംഗത്വ കാലാവധി 12 മാസമായി ഏകീകരിച്ചു.
ചികിത്സയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പിൻവലിക്കൽ
അംഗങ്ങൾക്കോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി പി.എഫ് പണം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് പരിധികളൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനുമുള്ള പിൻവലിക്കൽ
അംഗത്വ കാലയളവിൽ യോഗ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 10 തവണ വരെ പണം പിൻവലിക്കാം. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അംഗത്വ കാലയളവിൽ 5 തവണ വരെ തുക പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഭവന നിർമാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പിൻവലിക്കൽ
വീടോ പ്ലോട്ടോ വാങ്ങുന്നതിനും, വീട് നിർമിക്കുന്നതിനും, ഹോം ലോൺ അടച്ചുതീർക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനും അംഗങ്ങൾക്ക് പി.എഫ് സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിക്കാം. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, അംഗത്വ കാലയളവിൽ 5 തവണ വരെ ഭവന സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള പിൻവലിക്കൽ
സെൻട്രൽ ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലും പണം പിൻവലിക്കാൻ ഇ.പി.എഫ്.ഒ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത്തരം അഡ്വാൻസുകൾക്കായി ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ വരെ അംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
എത്ര തുക പി.എഫിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാം?
ഇ.പി.എഫ്.ഒ പുറപ്പെടുവിച്ച ഏകീകൃത മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 12 മാസത്തെ അംഗത്വം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ബാധകമായ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഇ.പി.എഫ് ബാലൻസിന്റെ 75% വരെ പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. ജീവനക്കാരന്റെയും തൊഴിലുടമയുടെയും വിഹിതവും അതിൽ ലഭിച്ച പലിശയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ബാലൻസ് തുക. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇ.പി.എഫ്.ഒ പോർട്ടൽ വഴി തങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന് ബാധകമായ യോഗ്യതകളും നിബന്ധനകളും അംഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
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