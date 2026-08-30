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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 12:07 PM IST

    എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: റിപ്പോർട്ട് വൈകൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം

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    എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: റിപ്പോർട്ട് വൈകൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം
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    നിലവിലെ 18 മാസത്തെ സമയപരിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2027 മെയ്-ജൂൺ മാസത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷൻ എന്നിവയിലെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 2025 നവംബർ 3നാണ് പാനൽ രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും സർക്കാർ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും.

    ഈ കാലതാമസം ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. പുതുക്കിയ ശമ്പള ഘടന 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുൻ ശമ്പള കമ്മീഷനുകൾ നടപ്പിലാക്കിയ രീതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കുടിശ്ശിക (അരിയേഴ്സ്) അടിസ്ഥാന ശമ്പളവുമായി മാത്രമാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷാമബത്ത, വീട്ടുവാടക അലവൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് തുടങ്ങിയവക്ക് സാധാരണയായി മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാറില്ല. താഴെത്തട്ടിലും ഇടത്തരം ശമ്പള നിരക്കിലുമുള്ള ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചുലഭിക്കാത്ത വലിയൊരു തുകയുടെ നഷ്ടത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

    ഡി.എ, എച്ച്.ആർ.എ, ടി.പി.ടി.എ എന്നിവക്ക് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

    അലവൻസുകൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കണക്കാക്കാൻ കാരണം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഡി.എ സ്വതന്ത്രമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. പണപ്പെരുപ്പം മൂലം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഡി.എ നൽകുന്നത്. അതിനാൽ ശമ്പള ഘടന പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി കുടിശ്ശികയായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള നീണ്ട കാലതാമസം ഡി.എ പരിഷ്കരണത്തിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല.

    എച്ച്ആർഎയുടെ രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്‍റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനമായാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഗരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് 24 ശതമാനം, 16 ശതമാനം, 8 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത്. 2024 ജനുവരിയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ, ഡി.എ നിശ്ചിത പരിധികൾ കടക്കുമ്പോൾ ഈ നിരക്കുകളിലും മാറ്റം വരാം.

    അതേസമയം, ടി.പി.ടി.എ എന്നത് ഡി.എയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിര ഘടകമാണ്, മാത്രമല്ല പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇത് സാധാരണയായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, പുതുക്കിയ ശമ്പള ഘടന പ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട ഉയർന്ന എച്ച്ആർഎക്കും ടി.പി.ടി.എക്കും ജീവനക്കാർക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചേക്കില്ല.

    എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്‍റെ സമയപരിധിയും കാലതാമസവും

    2025 നവംബർ 3നാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകരിച്ചത്. വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ശുപാർശകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പാനലിന് 2025 നവംബർ മുതൽ 18 മാസത്തെ സമയമുണ്ട്. അതിനാൽ 2027 മെയ്-ജൂൺ മാസത്തോടെയാകും ഇതിന്‍റെ അവസാന തീയതി.

    എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിച്ചു തുടങ്ങില്ല. അന്തിമ ശമ്പള ഘടന, അലവൻസുകൾ, പെൻഷൻ സംബന്ധിയായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം ഈ ശുപാർശകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ സമയം എടുത്തേക്കാം. പുതുക്കിയ ശമ്പളം എന്നുമുതൽ ബാധകമാകും എന്നതും ജീവനക്കാർക്ക് യഥാർഥത്തിൽ എന്ന് മുതൽ പുതുക്കിയ ശമ്പളം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും എന്നതും തമ്മിൽ ഇത് വലിയൊരു കാലതാമസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

    ലെവൽ 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം എങ്ങനെയാകും?

    ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ, 2.1x ഫിറ്റ്‌മെൻ്റ് ഫാക്ടർ ഉദാഹരണമായി പരിഗണിക്കാം. 2027ഓടെ ഡി.എ 62 ശതമാനത്തിലേക്കും തുടർന്ന് 64 ശതമാനത്തിലേക്കും ഉയരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രകാരം, ലെവൽ 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും അലവൻസുകളും ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിലാകാം:

    2.1x ഫിറ്റ്‌മെൻ്റ് ഫാക്ടർ അനുസരിച്ച്, ലെവൽ 3 ജീവനക്കാരൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 21,700 രൂപയിൽ നിന്ന് 45,570 രൂപയായി ഉയരും. അവരുടെ എച്ച്ആർഎ 5,208 രൂപയിൽ നിന്ന് 10,937 രൂപയായി ഉയർന്നേക്കാം, അതേസമയം ടി.പി.ടി.എ 5,832 രൂപയിൽ നിന്ന് 12,247 രൂപയായി മാറും.

    ലെവൽ 4 ജീവനക്കാർക്ക്, അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 25,500 രൂപയിൽ നിന്ന് 53,550 രൂപയായി വർധിക്കാം. എച്ച്ആർഎ 6,120 രൂപയിൽ നിന്ന് 12,852 രൂപയായി ഉയർന്നേക്കാം, അതേസമയം ടി.പി.ടി.എ 5,832 രൂപയിൽ നിന്ന് 12,247 രൂപയാകും.

    ലെവൽ 5ൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 29,200 രൂപയിൽ നിന്ന് 61,320 രൂപയാകും. എച്ച്ആർഎ 7,008 രൂപയിൽ നിന്ന് 14,717 രൂപയായി ഉയർന്നേക്കാം, ടിപിടിഎ 5,832 രൂപയിൽ നിന്ന് 12,247 രൂപയായി വർധിക്കും.

    ലെവൽ 6 ജീവനക്കാർക്ക്, അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 35,400 രൂപയിൽ നിന്ന് 74,340 രൂപയായി ഉയർന്നേക്കാം. എച്ച്ആർഎ 8,496 രൂപയിൽ നിന്ന് 17,842 രൂപയായി വർധിക്കും, അതേസമയം ടി.പി.ടി.എ 5,832 രൂപയിൽ നിന്ന് 12,247 രൂപയായി മാറും.

    ഈ കണക്കുകൾ 2.1x ഫിറ്റ്‌മെൻ്റ് ഫാക്ടറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ മാത്രമാണ്. യഥാർഥ വർധനവും, പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും അലവൻസ് ഘടനയുമെല്ലാം കമ്മീഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ശുപാർശകളെയും സർക്കാരിന്‍റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

    നടപ്പാക്കാൻ വൈകിയാൽ ജീവനക്കാർക്ക് എത്ര തുക നഷ്ടമാകും?

    വിവിധ കാലയളവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ആഘാതം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രകാരം, മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ എച്ച്ആർഎ, ടി.പി.ടി.എ എന്നിവ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് 2027ൽ വൈകുന്തോറും ഈ നഷ്ടം ഗണ്യമായി വർധിക്കും.

    ലെവൽ 3 ജീവനക്കാർക്ക്, പുതുക്കിയ ഘടന 2027 മെയ് മാസത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ 1,87,680 രൂപ നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 2027 ആഗസ്റ്റിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് 2,20,800 രൂപയായി ഉയരും. 2027 ഡിസംബർ വരെ വൈകിയാൽ 2,66,688 രൂപയിലെത്തും.

    ലെവൽ 4 ജീവനക്കാർക്ക്, 2027 മെയ് മാസത്തിൽ കണക്കാക്കിയ നഷ്ടം 2,03,184 രൂപയാകാം, ഇത് ഓഗസ്റ്റിൽ 2,39,040 രൂപയായും 2027 ഡിസംബറോടെ 2,88,576 രൂപയായും ഉയരും.

    ലെവൽ 5ൽ, 2027 മെയ് മാസത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ നഷ്ടം 2,18,280 രൂപയായിരിക്കും. ഇത് ഓഗസ്റ്റിൽ 2,56,800 രൂപയായും ഡിസംബറോടെ 3,09,888 രൂപയായും ഉയരും.

    ലെവൽ 6 ജീവനക്കാർക്ക്, മെയ് മാസത്തിൽ 2,43,576 രൂപ, ഓഗസ്റ്റിൽ 2,86,560 രൂപ, 2027 ഡിസംബറിലേക്ക് നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ 3,45,600 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നത്.

    പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന് 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകിയാൽ പോലും ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന യഥാർഥ തീയതി നിർണായകമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    എച്ച്ആർഎ, ടി.പി.ടി.എ എന്നിവക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതിയും യഥാർഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതിയും തമ്മിലുള്ള ഓരോ മാസത്തെയും കാലതാമസം അർഥമാക്കുന്നത്, പുതുക്കിയ അലവൻസിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും തിരികെ ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. ലെവൽ 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ളവർക്ക്, 2027 മെയ് മാസത്തിലെയും 2027 ഡിസംബറിലെയും നടപ്പാക്കൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏകദേശം 80,000 രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകാം (ശമ്പള നിരക്കിനെ ആശ്രയിച്ച്).

    കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും?

    ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായിയാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്‍റെ അധ്യക്ഷ. പാനൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി ശുപാർശകൾ സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയയിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത ഫിറ്റ്‌മെൻ്റ് ഫാക്ടർ, പുതുക്കിയ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

    ജീവനക്കാരുടെ വലിയ സാമ്പത്തിക ചിത്രം

    കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വൈകിയുള്ള നടപ്പാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്ക പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം അവരുടെ പേസ്ലിപ്പുകളിൽ എന്ന് മുതൽ പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങും എന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല.

    അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും പുതുക്കിയ ഘടന നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്ന ഉയർന്ന തുകകൾക്ക് പകരമായി എച്ച്ആർഎ, ടി.പി.ടി.എ എന്നിവയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാതെ വന്നേക്കാം. ഇത് ലെവൽ 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് നടപ്പാക്കുന്ന തീയതിയെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റുന്നു. കാരണം അവർക്ക് പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് അലവൻസുകൾ.

    ആത്യന്തികമായി, യഥാർഥ ഫലം എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ അന്തിമ ശുപാർശകളെയും അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്‍റെ തീരുമാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതുവരെ, ഫിറ്റ്‌മെൻ്റ് ഫാക്ടറുകൾ, പുതുക്കിയ ശമ്പളങ്ങൾ, സാധ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഉറപ്പിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളേക്കാൾ വിലയിരുത്തലുകൾ മാത്രമായി തുടരും.

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    TAGS:financegovernment employeessalary8th Pay Commission
    News Summary - eighth pay commission report delay
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