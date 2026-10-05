ആധാറിൽ പേര് തിരുത്താൻ പുതിയ നിയമം: അക്ഷരത്തെറ്റ്, വിവാഹം, പേരുമാറ്റം എന്നിവക്ക് ഏത് രേഖയാണ് വേണ്ടത്?text_fields
ആധാർ കാർഡിലെ പേര് മാറ്റുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയല്ല. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അക്ഷരത്തെറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഒരു സർനെയിം (കുടുംബപ്പേര്) ചേർക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലോ, വിവാഹത്തിനോ വിവാഹമോചനത്തിനോ ശേഷം പേര് മാറ്റണമെങ്കിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും പുതിയൊരു പേര് സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലോ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ മാറ്റത്തിന്റെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
സെപ്റ്റംബർ 18ന് നിലവിൽ വന്ന യു.ഐ.ഡി.ഐ.ഐ-യുടെ പരിഷ്കരിച്ച 2026 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജർ പ്രകാരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പേരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ആധാർ ഉടമകൾ അവരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം. അപ്ഡേറ്റിനായി സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ, സത്യപ്രസ്താവനകൾ, ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആധികാരികത യു.ഐ.ഡി.ഐ.ഐ പരിശോധിക്കും.
ആധാറിലെ അക്ഷരത്തെറ്റ്: നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണം?
ഉച്ചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് 'ചെറിയ പേരുമാറ്റം' എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ വിപുലീകരിക്കുക, മിഡിൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നെയിം ചേർക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക, പേരുകളുടെ ക്രമം മാറ്റുക തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങളെയും എസ്.ഒ.പി ചെറിയ പേരുമാറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. പേരിലെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമായ ഉപയോഗം തിരുത്തുന്നതും പരിഷ്കരിച്ച എസ്.ഒ.പിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റത്തിന് തുല്യമായ വലിയ പേരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
വിവാഹത്തിനോ വിവാഹമോചനത്തിനോ ശേഷമുള്ള സർനെയിം മാറ്റം
വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം കാരണം നിങ്ങളുടെ സർനെയിം (കുടുംബപ്പേര്) മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യു.ഐ.ഡി.ഐ.ഐ പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപേക്ഷകൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയോടൊപ്പം അനെക്സർ ഡി പ്രകാരമുള്ള സത്യപ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ട പേരുമാറ്റം വിവാഹത്തിന്റെയോ വിവാഹമോചനത്തിന്റെയോ ഫലമാണെന്നും അത് അപേക്ഷകന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ലെന്നും ഈ സത്യപ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആധാറിൽ പേര് തെറ്റായി നൽകി: ഡാറ്റാ എൻട്രി പിശക് സംഭവിച്ചാൽ?
എൻറോൾമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് രേഖകളിൽ ശരിയായ പേരുണ്ടായിട്ടും ആധാറിൽ പേര് തെറ്റായി നൽകിയ സന്ദർഭങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അത്തരം കേസുകളെ ഡാറ്റാ എൻട്രി പിശകുകളായിട്ടാണ് യു.ഐ.ഡി.ഐ.ഐ കണക്കാക്കുന്നത്.
മുതിർന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ: പരിഷ്കരിച്ച എസ്.ഒ.പി പ്രകാരം തിരിച്ചറിയൽ രേഖയോ ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയോ കൂടാതെ അനെക്സർ ബി സത്യപ്രസ്താവന ആവശ്യമാണ്.
കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ: PoI അല്ലെങ്കിൽ PoR എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അനെക്സർ സി സത്യപ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കണം.
ആധാറിലെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ശരിയാണ്, എന്നാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തെറ്റാണ്
ഒരാളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തെറ്റായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും പരിഷ്കരിച്ച എസ്.ഒ.പിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, അപേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയോടൊപ്പം (PoI) നിശ്ചിത സത്യപ്രസ്താവന നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
ആധാറിലെ പൂർണ്ണമായ പേരുമാറ്റം: എപ്പോഴാണ് ഗെസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ആവശ്യമുള്ളത്?
പേര് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുന്നത് ചെറിയ തിരുത്തലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റം വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ മാറുന്നതിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ, യു.ഐ.ഡി.ഐ.ഐ അതിനെ ഒരു 'വലിയ പേരുമാറ്റമായി' തരംതിരിക്കുന്നു.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ രേഖയായി പേരുമാറ്റത്തിനുള്ള ഗെസറ്റ് വിജ്ഞാപനം എസ്.ഒ.പി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലളിതമായ അക്ഷരത്തെറ്റോ ഫോർമാറ്റിങ് തിരുത്തലോ അല്ലാതെ, പേരിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ വിഭാഗം ബാധകമാകുന്നത്.
ആധാറിലെ പേര് എങ്ങനെ മാറ്റാം? (ഘട്ടങ്ങൾ)
നിങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത്. വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആധാർ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കാം.
- ഘട്ടം 1: ആധാർ പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തുക.
- ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുക (ചെറിയ പേരുമാറ്റം, വിവാഹം/വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച മാറ്റം, ഡാറ്റാ എൻട്രി പിശക്, പ്രാദേശിക ഭാഷാ പിശക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പേരുമാറ്റം).
- ഘട്ടം 3: ബാധകമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (PoI), ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ (PoR) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ ശേഖരിക്കുക.
- ഘട്ടം 4: ബാധകമെങ്കിൽ, നിശ്ചിത സത്യപ്രസ്താവന തയ്യാറാക്കുകയോ ഗെസറ്റ് വിജ്ഞാപനം നേടുകയോ ചെയ്യുക.
- ഘട്ടം 5: ഒരു ആധാർ എൻറോൾമെന്റ്/അപ്ഡേറ്റ് കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.
- ഘട്ടം 6: പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും അനുബന്ധ രേഖകളും സമർപ്പിക്കുക.
- ഘട്ടം 7: അപ്ഡേറ്റിന് ആവശ്യമായ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുക.
- ഘട്ടം 8: നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള അക്നോളജ്മെന്റ് (ഉറപ്പുനൽകൽ രേഖ) കൈപ്പറ്റുക.
- ഘട്ടം 9: നിങ്ങളുടെ ആധാർ അപ്ഡേറ്റിന്റെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാൻ അക്നോളജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
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