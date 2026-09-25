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    ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ കൂടുതൽ കർശനമാകുന്നു? രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം?

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    ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ കൂടുതൽ കർശനമാകുന്നു? രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം?
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    ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 1969ലെ ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമപ്രകാരം മരണങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാണ്.വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖ നിർണായകമാണ്.

    ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, പ്രൊവിഡന്‍റ് ഫണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വരുമാനം, ഡീമാറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗുകൾ എന്നിവ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനും, മരിച്ചയാളുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്കും നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സ്വത്തുക്കൾ വീതം വെക്കുന്നതിനും, അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചയാൾ ബാക്കിവെച്ച വായ്പകളും ബാധ്യതകളും തീർപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ രേഖ ആവശ്യമായി വരും.

    മരണം എവിടെ, എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

    മരണം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസിലാണ് മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച്, ഇത് ഒരു മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനോ, പഞ്ചായത്തോ, മുൻസിപ്പാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്തമായ മറ്റേതെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമോ ആകാം. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

    ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മുൻസിപ്പൽ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ആശുപത്രിയിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആശുപത്രി നൽകുകയും നിർദ്ദിഷ്ട റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും.

    മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

    • ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
    • മരിച്ചയാളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, സ്ഥലം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ.
    • മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും.
    • ആശുപത്രി നൽകുന്ന മറ്റ് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ (ബാധകമെങ്കിൽ).
    • പൂരിപ്പിച്ച നിശ്ചിത അപേക്ഷാ ഫോമും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും.

    അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

    2026 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

    ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) നിയമം 2026 പ്രകാരം വൈകിയുള്ള മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ കൂടുതൽ കർശനമാകും. മരണം സംഭവിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ഉള്ളിലുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് ആവശ്യമാണ്. രണ്ട് വർഷത്തിലധികം വൈകിയാൽ, ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ഉത്തരവ് വേണ്ടിവരും. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധികാരികൾ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കും.

    മരിച്ചയാളുടെ സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവകാശികൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നതിനാൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണം.

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    News Summary - death certificate registration
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