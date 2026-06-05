15,000 രൂപ ശമ്പളം ഉള്ളവർക്ക് ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്യാം? വിശദമായ ബജറ്റ് പ്ലാൻ

15,000 രൂപ ശമ്പളം ഉള്ളവർക്ക് ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്യാം? വിശദമായ ബജറ്റ് പ്ലാൻtext_fields
15,000 രൂപ എന്ന പരിമിതമായ വരുമാനത്തിൽ ബജറ്റ് തയാറാക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വഴി ഒരു നിശ്ചിതതുക സേവിങ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും മാറ്റി വക്കാനുമാകും
വരുമാനത്തിനെ 60/30/10 നിയമം അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കാം
- 60% (9,000 രൂപ) - അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി: വാടക, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി/വെള്ളം ബില്ലുകൾ, യാത്രച്ചെലവുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- 30% (4,500 രൂപ) - വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി: മൊബൈൽ റീചാർജ്, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം, മറ്റ് ചെറിയ അത്യാവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതിൽ നിന്നും ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.
- 10% (1,500 രൂപ) - സമ്പാദ്യത്തിനായി: ഇത് ഒരു നിർബന്ധിത ചെലവായി കണ്ട് മാറ്റിവെക്കുക. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി ഇത് കരുതിവെക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ആദ്യം സമ്പാദ്യം മാറ്റിവെക്കുക: ശമ്പളം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ 1,500 രൂപ സമ്പാദ്യമായി മാറ്റി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാസാവസാനം ബാക്കിയുള്ള തുക മാത്രം സമ്പാദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അത് നടക്കില്ല.
ചെലവുകൾ കുറക്കുക: ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നത് പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക.
അടിയന്തര ഫണ്ട്: ചുരുങ്ങിയത് 3 മുതൽ 6 മാസം വരെയുള്ള അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കരുതിവെക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുക.
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്: അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ തകർക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക: ഈ ബജറ്റിനൊപ്പം തന്നെ, തൊഴിൽപരമായ നൈപുണ്യങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അധിക വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയോ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ഓർക്കുക, എത്ര തുക സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ തുകയിൽ തുടങ്ങി ഇത് ക്രമേണ വർധിപ്പിക്കാം.
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