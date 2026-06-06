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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 7:44 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 7:44 PM IST

    മാസം 1,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നനാകാൻ കഴിയുമോ? തുടക്കക്കാർ എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം

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    മാസം 1,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നനാകാൻ കഴിയുമോ? തുടക്കക്കാർ എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം
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    അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ലോകത്ത്, പണപ്പെരുപ്പം, വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവുകൾ, ചികിത്സാ ചെലവുകൾ, വിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് സേവിങ്സ് മാത്രം മതിയാകില്ല. ഇതാണ് ആളുകളെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലുള്ള നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇടത്തരക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണോ എന്നും പലരും ഇപ്പോഴും സംശയിക്കുന്നു. ചെറിയ തുകകൾ കൊണ്ട് പോലും ലളിതമായി നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം സമാഹരിക്കുകയും അത് ഓഹരികൾ, ബോണ്ടുകൾ, സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ, സ്വർണം തുടങ്ങിയ ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തിഗതമായി ഓഹരികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം, പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ വിപണി പഠിക്കുകയും നിക്ഷേപകർക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെറിയ നിക്ഷേപകർക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക വിപണികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മൂല്യം നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ വഴിയാണ് അളക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു യൂനിറ്റിന്റെ വിലയാണ്. നിക്ഷേപ ഫണ്ടിന്റെ മൂല്യം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ എൻ.എ.വി വർധിക്കുകയും കാലക്രമേണ നിക്ഷേപകരുടെ പണം വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴികളിലൊന്നാണ് എസ്.ഐ.പി അഥവാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ. നിക്ഷേപകർ എല്ലാ മാസവും നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 500 രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കാം. വിപണിയുടെ അവസ്ഥ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നിക്ഷേപങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ, വിപണിയുടെ സമയം നോക്കി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല.എസ്.ഐ.പി.കൾ കൂട്ടുപലിശയുടെ ഗുണവും നൽകുന്നു, അവിടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കാലക്രമേണ അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 25 വയസ്സ് മുതൽ എല്ലാ മാസവും 1,000 രൂപ 12% ശരാശരി വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 40 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയായി വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    പ്രഫഷണൽ മാനേജ്‌മെന്റ്, വൈവിധ്യവൽക്കരണം, ചെറിയ തുകയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഗുണങ്ങളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് ലിക്വിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നു, അതായത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒന്നല്ല. കാരണം വരുമാനം വിപണിയുടെ അവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വിദഗ്ദർ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഡയറക്ട് ഫണ്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശകരുടെ സഹായം ഉൾപ്പെടുന്ന റെഗുലർ ഫണ്ടുകളോ നിക്ഷേപകർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

    ഇന്ന്, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയാക്കാനും എസ്.ഐ.പികൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. പുതിയ നിക്ഷേപകർ നേരത്തെ തന്നെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങണമെന്നും കൃത്യമായി നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും വിപണി ഇടിയുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദർ പറയുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പോലും ദീർഘകാല സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കാനാകും. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിപണി പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വരുമാനം ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

    പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഓഹരി വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ അറിവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്‍റെ നേട്ടം. സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ശമ്പളക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും ഭാവി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു ജനപ്രിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

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    TAGS:mutual fundsipinvestmentpersonal finance
    News Summary - deatailed article article about mutual fund investment
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