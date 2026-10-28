3% ഡി.എ വർധനവിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം എത്ര കൂടും?text_fields
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിലും പെൻഷൻകാരുടെ വരുമാനത്തിലും വർധനവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് 3 ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത, ക്ഷാമ ആശ്വാസം എന്നിവ വർധിപ്പിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ പുതുക്കലോടെ, ഡി.എ നിരക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 60%ൽ നിന്ന് 63% ആയി ഉയരും.ഇതനുസരിച്ച്, 18,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന് പ്രതിമാസം 540 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കും. അതേസമയം 56,100 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ളയാൾക്ക് മാസംതോറും 1,683 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടാകും.
ഡി.എ വർധനവ് 2026: നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ എത്ര രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടാകും?
ഡി.എയിലെ 3 ശതമാനം വർധനവിന്റെ പ്രയോജനം കണക്കാക്കുന്നത് ജീവനക്കാരന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 3% അധികമായി ചേർത്താണ്.ഉദാഹരണത്തിന്, 30,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന് പ്രതിമാസം 900 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കും.40,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് പ്രതിമാസ വർധനവ് 1,200 രൂപയായിരിക്കും.ഡി.എ നിരക്ക് 60%ൽ നിന്ന് 63% ആയി ഉയരുമ്പോൾ വിവിധ അടിസ്ഥാന ശമ്പള നിരക്കുകളിൽ ഈ വർധനവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് താഴെ കാണാം.
ജീവനക്കാർക്ക് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കുമോ?
പുതുക്കിയ ഡി.എ നിരക്കിന്റെ പ്രാബല്യ തീയതി 2026 ജൂലൈ 1 ആണ്. അതിനാൽ 2026 ജൂലൈ മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും.18,000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന്, യോഗ്യതയുള്ള ഓരോ മാസത്തേക്കും 540 രൂപ വീതം അധിക ഡി.എ ലഭിക്കും. 2026 ജൂലൈ മുതലുള്ള 4 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക തുകയായി ഇവർക്ക് 2,160 രൂപ ലഭിക്കും.
പണപ്പെരുപ്പം ജീവനക്കാരുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയെ ബാധിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ക്ഷാമബത്ത നൽകുന്നത്. പെൻഷൻകാർക്ക് ഇതിന് ആനുപാതികമായി നൽകുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് 'ക്ഷാമ ആശ്വാസം'.കേന്ദ്രസർക്കാർ സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ (ജനുവരി 1, ജൂലൈ 1 എന്നീ തീയതികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുംവിധം) ഡി.എ, ഡി.ആർ നിരക്കുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാറുണ്ട്.
വ്യവസായ തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്.പുതിയ പേ കമ്മീഷന് കീഴിൽ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ശമ്പള ഘടന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതാണ് ഈ ഡി.എ വർധനവ്.