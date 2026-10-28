ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറോ നോ കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐയോ? ഉപഭോക്താവിന് ഗുണമേതെന്ന് അറിയാം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറോ നോ കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐയോ? ഉപഭോക്താവിന് ഗുണമേതെന്ന് അറിയാംtext_fields
ഉത്സവകാലത്ത് ആകർഷകമായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, നോ കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐ ഓഫറുകൾ എന്നിവ സാധാരണമാണ്. ഇവ പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ ചെലവ് നിബന്ധനകൾ, പ്രോസസിങ് ഫീസ്, യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ, റിവാർഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ യഥാർഥ ചെലവിനെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ഓഫറുകൾ മാത്രം നോക്കി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പരസ്യ ഡിസ്കൗണ്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കരുത്
പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഒരു ഓഫറിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ അന്തിമ വില, മിനിമം ചെലവ്, ക്യാഷ്ബാക്ക് പരിധി, ഒഴിവാക്കലുകൾ, കാർഡിന് ഓഫർ ബാധകമാണോ എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില കാർഡുകൾ ഇ.എം.ഐക്ക് പോയിന്റ് നൽകില്ല. പോയിന്റിന്റെ മൂല്യം വ്യത്യാസപ്പെടും. നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ മാത്രം ലാഭമായി കണക്കാക്കുക.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറുകൾ vs ഇ.എം.ഐ
നോ കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐയിൽ പലിശ വ്യാപാരി വഹിക്കുമെങ്കിലും അത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണമായി സൗജന്യമല്ല. പ്രോസസിങ് ഫീസും ജി.എസ്.ടിയും നൽകേണ്ടി വരും, മുൻകൂർ ഡിസ്കൗണ്ടും നഷ്ടമായേക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് 50,000 രൂപയുടെ സാധനത്തിന് നോ കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐ ആണെങ്കിലും നൂറുകണക്കിന് രൂപ ഫീസ് ആയി വരും. ഇ.എം.ഐ തുക മാത്രം നോക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ ഓപ്ഷനിലും നൽകേണ്ട മൊത്തം തുക താരതമ്യം ചെയ്യണം. പണമുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂർ അടയ്ക്കുന്നതാണ് ലാഭം. കൂടാതെ പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കാതെ വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള പർച്ചേസുകൾ അടച്ചു തീർക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് ഇ.എം.ഐ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറുകളോ ഇ.എം.ഐയോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായി അന്തിമ ചെലവിനെയും ഉപഭോക്താവിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുകയും അടിയന്തര ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂർ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. അതേസമയം, അത്യാവശ്യവും വില കൂടിയതുമായ സാധനങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിമാസ ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോ കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐയും ഉപയോഗിക്കാം. ആസൂത്രണം ചെയ്ത വാങ്ങലുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക, ഓഫറിന് വേണ്ടി അധികം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുക, ബില്ലുകൾ കൃത്യമായി അടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്.