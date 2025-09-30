Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Personal Finance
    Posted On
    30 Sept 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 8:21 AM IST

    ഇ.പി.എഫ്.ഒ വിഹിതമടക്കാൻ പ്രയാസമെന്ന് പരാതി

    ഇ.പി.എഫ്.ഒ വിഹിതമടക്കാൻ പ്രയാസമെന്ന് പരാതി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: എം​പ്ലോ​യീ​സ് പ്രൊ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നി​ൽ (ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ) തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​ഹി​ത​മ​ട​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ച​ലാ​ൻ-​കം-​റി​ട്ടേ​ണി​ന്റെ (ഇ.​സി.​ആ​ർ) പു​തു​ക്കി​യ വേ​ർ​ഷ​നി​ൽ വ​ന്ന അ​ധി​ക​കോ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​ട​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ലാ​ൻ, ശ​മ്പ​ളം, പി.​എ​ഫ്, പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മാ​സാ​ന്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഒ​രു​മി​ച്ച് ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സി.​എ​സ്. വി/​എ​ക്സ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള ഫ​യ​ൽ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ സി​സ്റ്റം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യു.​എ.​എ​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സാ​ധു​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. ഓ​രോ മാ​സ​വും പി.​എ​ഫി​ന്റെ ച​ലാ​നും റി​ട്ടേ​ണും അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് പേ​യ്മെ​ന്റ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ തു​ക ത​ത്സ​മ​യം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പി.​എ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക്രെ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ ബ​ന്ധി​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ (ഇ.​എ​ൽ.​ഐ) ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ.​സി.​ആ​റി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ അ​പ്ഡേ​ഷ​നാ​ണ് തു​ക അ​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്ഡേ​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​രം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ട്ട​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ.​സി.​ആ​ർ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്താ​ലും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് തെ​റ്റ് തി​രു​ത്താ​നാ​കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​ഹി​ത​മോ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ വി​ഹി​ത​മോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും അ​ട​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, തു​ട​ർ​ന്ന് വ​രു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള തു​ക​യു​ടെ പ​ലി​ശ ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും.

    epfo personal finance
