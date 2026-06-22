ഐ.ടി.ആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

ഐ.ടി.ആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണംtext_fields
ഫോം16 ലഭിച്ചാലുടൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ധൃതി കാണിക്കരുത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമായി നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക.
1. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക
ഫോം16ലെ പേര്, പാൻ, ടാൻ, തൊഴിലുടമയുടെ പേര്, സാമ്പത്തിക/അസസ്മെന്റ് വർഷം എന്നിവ ഔദ്യോഗിക രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുക. ചെറിയ പിഴവുകൾ പോലും ടി.ഡി.എസ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനും ഐ.ടി.ആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനും തടസ്സമായേക്കാം.
2. ശമ്പള വിവരങ്ങൾ സ്ലിപ്പുമായി ഒത്തുനോക്കുക
ഫോം 16ലെ മൊത്തം ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, ബോണസുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ പേ-സ്ലിപ്പുകളുമായും വാർഷിക ശമ്പള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായും കൃത്യമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. കണക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് കണ്ടാൽ, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊഴിലുടമയുടെ ഫിനാൻസ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് തിരുത്തുക.
3. നികുതി ഇളവുകളും കിഴിവുകളും പരിശോധിക്കുക
ഫോം 16ൽ എല്ലാ നികുതി ഇളവുകളും കൃത്യമായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സെക്ഷൻ 80C (PPF, ELSS, LIC), 80D (ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്), 80CCD (NPS) പ്രകാരമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും, ഭവന വായ്പാ പലിശയും മറ്റ് വരുമാന വിവരങ്ങളും ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
4. നികുതി വ്യവസ്ഥ പരിശോധിക്കുക
തൊഴിലുടമ ഏത് നികുതി വ്യവസ്ഥയിലാണ് (പഴയതോ പുതിയതോ) ടി.ഡി.എസ് കണക്കാക്കിയതെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് നികുതി ബാധ്യതയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്നതിനാൽ, ഫോം 16ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഏത് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക.
5. എ.ഐ.എസ്, ഫോം 26എ.എസ് എന്നിവയുമായി ഒത്തുനോക്കുക
റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണിത്. ഫോം 16ലെ വിവരങ്ങൾ AIS, ഫോം 26AS എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ശമ്പള വരുമാനം, ടി.ഡി.എസ്, പലിശ, ഡിവിഡന്റ് എന്നിവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഫോം 16ലെ ടി.ഡി.എസ് തുകയും ഫോം 26ASലെ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ തൊഴിലുടമയെ അറിയിക്കുക.
6. തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
ശമ്പളത്തിലോ ടി.ഡി.എസ് വിവരങ്ങളിലോ കിഴിവുകളിലോ എന്തുതന്നെ പിശക് കണ്ടാലും അവഗണിക്കരുത്. ഉടൻ തന്നെ എച്ച്.ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കുക. തൊഴിലുടമ ടി.ഡി.എസ് റിട്ടേൺ തിരുത്തി പുതിയ ഫോം-16 നൽകിയ ശേഷം മാത്രം ഐ.ടി.ആർ ഫയൽ ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപക്ഷം ഭാവിയിൽ നിയമപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
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