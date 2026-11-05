കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്: നോമിനിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർtext_fields
അവസാന പേയ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വരിക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ജി.പി.എഫ് തുക എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പെൻഷൻ ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഒക്ടോബർ 29ലെ ഓഫിസ് മെമ്മോറാണ്ടത്തിലൂടെ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫണ്ട് തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ സമയമാകാത്ത കേസുകൾക്കും, ലഭിക്കാൻ സമയമായെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കുടിശികയായി നിൽക്കുന്ന കേസുകൾക്കും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്.
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (സെൻട്രൽ സർവിസസ്) റൂൾസ്, 1960'ലെ റൂൾ 33നെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധുവായ നോമിനേഷന്റെ പങ്ക്, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അവകാശം, ചില ബന്ധുക്കൾക്ക് വിഹിതം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജി.പി.എഫ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആരൊക്കെയാണ് കുടുംബാംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതെന്നും, തുക ലഭിക്കാൻ ആരെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേക മെമ്മോറാണ്ടവും വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് വ്യക്തതകളും ജി.പി.എഫ് ക്ലെയിമുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു.
ജി.പി.എഫ് പണം: ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക, നോമിനിക്കോ അതോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ?
ജി.പി.എഫ് തുക ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ജീവനക്കാരന് കുടുംബമുണ്ടോ എന്നതിനെയും, കുടുംബാംഗത്തിന്റെ പേരിൽ സാധുവായ നോമിനേഷൻ നിലവിലുണ്ടോ എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. റൂൾ 33 അനുസരിച്ച്, ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് കുടുംബമുണ്ടാവുകയും ഒന്നോ അതിലധികമോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ സാധുവായ നോമിനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ നോമിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുക ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്.
ഒന്നിലധികം നോമിനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നോമിനേഷനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിഹിതമനുസരിച്ച് പണം വിതരണം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ പേരിൽ സാധുവായ നോമിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, അർഹരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തുല്യ വിഹിതമായി ജി.പി.എഫ് തുക ലഭിക്കും. നോമിനേഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത തുകയുടെ ഭാഗത്തിനും ഇതേ നിയമം ബാധകമാണ്. പ്രധാനമായും, ജീവനക്കാരന് ഒരു കുടുംബമുണ്ടെങ്കിൽ, കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെ പേരിൽ നോമിനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അർഹരായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ അത് ഇല്ലാതാക്കില്ല.
ജി.പി.എഫ് നിയമപ്രകാരം കുടുംബാംഗമായി കണക്കാക്കുന്നത് ആരെയാണ്?
'ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (സെൻട്രൽ സർവീസസ്) റൂൾസ്, 1960'ലെ റൂൾ 2 അനുസരിച്ചുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ നിർവചനം പെൻഷൻ ആൻഡ് പെൻഷിനേഴ്സ് ക്ഷേമ വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ-പുരുഷ വരിക്കാർക്ക് ഈ നിർവചനത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
ഒരു പുരുഷ സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ കുടുംബത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്നു:
ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരങ്ങൾ, അവിവാഹിതരായ സഹോദരിമാർ, അന്തരിച്ച മകന്റെ വിധവയും മക്കളും, അച്ഛന്റെ മാതാപിതാക്കൾ,
ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയുടെ കുടുംബത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്നു:
ഭർത്താവ്, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരങ്ങൾ, അവിവാഹിതരായ സഹോദരിമാർ, അന്തരിച്ച മകന്റെ വിധവയും മക്കളും, അച്ഛന്റെ മാതാപിതാക്കൾ (ജീവനക്കാരിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ മാത്രം.)
ജീവിതപങ്കാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കോടതി വഴിയുള്ള വേർപിരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനാംശത്തിനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാകൽ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷ വരിക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ കുടുംബാംഗമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയേക്കാം. എന്നിാൽ വരിക്കാരൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർക്ക് എഴുതി നൽകിയാൽ ഭാര്യയെ തുടർന്നും കുടുംബാംഗമായി കണക്കാക്കാം.
സമാനമായി, ഒരു സ്ത്രീ വരിക്കാർക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർക്ക് രേഖാമൂലം നോട്ടീസ് നൽകി ഭർത്താവിനെ കുടുംബത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നീട് ആ നോട്ടീസ് രേഖാമൂലം തിരികെ എടുക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും.
വരിക്കാരന് ബാധകമായ വ്യക്തിഗത നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദത്തെടുത്ത മക്കളെയും മക്കളുടെ നിവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സർക്കാർ ജീവനക്കാരനൊപ്പം താമസിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചില സംരക്ഷണയിലുള്ള കുട്ടികളെയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഏതൊക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാണ് ജി.പി.എഫ് തുകയുടെ വിഹിതത്തിന് അവകാശമില്ലാത്തത്?
അർഹരായ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ജി.പി.എഫ് തുകയുടെ വിഹിതം ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
റൂൾ 33(i)(b)-ലെ ആദ്യ നിബന്ധന അനുസരിച്ച്, താഴെ പറയുന്ന നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടാത്ത മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബാംഗമെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് കൂട്ടർക്ക് തുകയുടെ വിഹിതം ലഭിക്കില്ല:
- പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കൾ.
- അന്തരിച്ച മകന്റെ പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കൾ.
- ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വിവാഹിതരായ പെൺമക്കൾ.
- അന്തരിച്ച മകന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വിവാഹിതരായ പെൺമക്കൾ.
അതായത്, പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കളും മുകളിൽ പറഞ്ഞ മറ്റ് ബന്ധുക്കളും എല്ലാ കേസുകളിലും സ്വയം അയോഗ്യരാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു കുടുംബാംഗം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവരുടെ ഒഴിവാക്കൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകനെയും ഭാര്യയെയും വേർപിരിഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഭാര്യ അർഹയായ മറ്റൊരു കുടുംബാംഗമായതിനാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയായ മകന് വിഹിതം ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ, ജീവനക്കാരൻ ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, ഈ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള ഒഴിവാക്കൽ ബാധകമാകില്ല.
ജി.പി.എഫ് വരിക്കാരന് മുമ്പ് മകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
വരിക്കാരന് മുമ്പ് ജീവനക്കാരന്റെ മകൻ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജി.പി.എഫ് തുക എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും നിയമങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം കേസുകളിൽ, മകൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന് ലഭിക്കുമായിരുന്ന വിഹിതത്തിന് മരണപ്പെട്ട മകന്റെ വിധവയ്ക്കോ വിധവമാർക്കോ മക്കൾക്കോ സംയുക്തമായി അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വിഹിതം മരണപ്പെട്ട മകന്റെ വിധവയ്ക്കും/വിധവമാർക്കും മക്കൾക്കും ഇടയിൽ തുല്യമായി വീതിക്കണം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെ മകൻ ജീവനക്കാരന് മുമ്പ് മരണപ്പെടുന്നുവെന്ന് കരുതുക. തുടർന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ, മകൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന വിഹിതം മരണപ്പെട്ട മകന്റെ വിധവയ്ക്കും മക്കൾക്കും സംയുക്തമായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അവർ ആ വിഹിതം തങ്ങൾക്കിടയിൽ തുല്യമായി വീതിക്കും. ഈ അവകാശം റൂൾ 33ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാണ്. മരണപ്പെട്ട മകന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിഹിതം താനേ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകാതെ അവന്റെ വിധവയിലേക്കും മക്കളിലേക്കും എത്തുന്നുവെന്ന് ഈ വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് കുടുംബമില്ലെങ്കിലോ?
റൂൾ 2 പ്രകാരം നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും തന്നെയില്ലാതെ ഒരു ജി.പി.എഫ് വരിക്കാരൻ മരണപ്പെടുന്ന കേസുകളും നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൂൾ 33(ii) അനുസരിച്ച്, വരിക്കാരന് കുടുംബമില്ലാതെ വരികയും സാധുവായ നോമിനേഷൻ നിലവിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ, ജി.പി.എഫ് തുക നോമിനിക്കോ നോമിനികൾക്കോ നൽകേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ, റൂൾ 5 അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരന് ഏത് വ്യക്തിയെ വേണമെങ്കിലും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നിലധികം നോമിനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നോമിനേഷനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിഹിതമനുസരിച്ച് പണം വിതരണം ചെയ്യും.
ജീവനക്കാരന് കുടുംബമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നോമിനേഷൻ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ആയിരിക്കണം കൂടാതെ പണം നൽകുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.