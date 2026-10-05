കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം മാത്രം നോക്കരുതേ! കാർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും മുമ്പ് ഇത് വായിക്കൂ

കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം മാത്രം നോക്കരുതേ! കാർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും മുമ്പ് ഇത് വായിക്കൂtext_fields
നിങ്ങളുടെ കാറിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വിവിധ ഇൻഷുറൻസുകളെ കുറിച്ചറിയാം.
1. തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു
ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി വാഹനം ഓടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസാണ് തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ കാർ കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പരിക്കോ മരണമോ സംഭവിക്കുകയോ മറ്റൊരാളുടെ സ്വത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത ഇത് പരിരക്ഷിക്കുന്നു.
പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാറിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു അപകടത്തിൽ പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കാറിനും മറ്റൊരു വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ, മറുഭാഗത്തുള്ളയാൾക്കുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങളുടെ തേർഡ്-പാർട്ടി പോളിസിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാർ നന്നാക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിയമപരമായ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുമെങ്കിലും, സ്വന്തം വാഹനത്തിന് കൂടി പരിരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പര്യാപ്തമാകാത്തത്.
2. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ കാറിനും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു
ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. തേർഡ്-പാർട്ടി ബാധ്യതക്കൊപ്പം, നിശ്ചിത സംഭവങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാറിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളും ഇത് പരിരക്ഷിക്കുന്നു. പോളിസി അനുസരിച്ച്, ഇതിൽ അപകടങ്ങൾ, മോഷണം, തീപിടുത്തം, ചില പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അപകടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാറിന് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, ഡിഡക്റ്റിബിളുകളും ബാധകമായ മറ്റ് കിഴിവുകളും കഴിഞ്ഞ് അർഹമായ റിപ്പയർ ചെലവുകൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസിയിലൂടെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, ആ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സാധാരണയായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല.
എന്നാൽ, ഇതിലും ചില ഒഴിവാക്കലുകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ സാധ്യമായ എല്ലാത്തരം കേടുപാടുകളും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് അർഥമാക്കരുത്.
3.സ്വന്തം വാഹനത്തിനായുള്ള കവർ (ഓൺ-ഡാമേജ് കവർ) പ്രത്യേകം വാങ്ങാം
സ്റ്റാൻഡേൺ ഓൺ-ഡാമേജ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കാറിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ തേർഡ്-പാർട്ടി ബാധ്യത ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. നിലവിൽ സാധുവായ തേർഡ്-പാർട്ടി പോളിസി ഉള്ളവരും സ്വന്തം വാഹനത്തിന് കൂടി പരിരക്ഷ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത്.
ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു തേർഡ്-പാർട്ടി പോളിസിയും സ്റ്റാൻഡേൺ ഓൺ-ഡാമേജ് പോളിസിയും ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയും നൽകും. ഇവ രണ്ടും വെവ്വേറെ കവറുകൾ ആയതുകൊണ്ട്, അവയുടെ കാലാവധി, പുതുക്കുന്ന തീയതികൾ, നിബന്ധനകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. ആഡ്-ഓണുകൾ
നിങ്ങൾ കാർ ഇൻഷുറൻസ് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓപ്ഷനൽ കവറുകളുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെ ഉണ്ടാകും.
- സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ: ഒരു ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പാർട്സുകൾക്ക് ബാധകമാകുന്ന മൂല്യത്തളർച്ചാ കിഴിവിനെ ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു.
- റോഡ്സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ്: കാർ വഴിയിൽ കേടായി നിന്നാൽ ഇത് സഹായിക്കും.
- മറ്റ് കവറുകൾ: എഞ്ചിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, കൺസ്യൂമബിൾസ് കവർ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആഡ്-ഓണുകൾ.
ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും വേണമെന്ന് അർത്ഥമില്ല. നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള കാറിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക. പുതിയതും വിലകൂടിയതുമായ ഒരു കാറിന് റിപ്പയർ ബില്ലുകൾ ഉയർന്നതായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ, അധിക പരിരക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ന്യായമാണ്. എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള പഴയ കാറിന്, നിരവധി ആഡ്-ഓണുകൾക്കായി പണം നൽകുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമാകണമെന്നില്ല.
5. പ്രീമിയം തുക മാത്രം നോക്കി പോളിസികൾ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്
പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലെയിമുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വില മാത്രം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
പകരം താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക:
- പോളിസി എന്തൊക്കെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു
- നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഡിഡക്റ്റിബിളുകൾ
- ഇൻഷുർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യൂ
- ലഭ്യമായ ആഡ്-ഓണുകൾ
- ക്ലെയിമുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
അടിസ്ഥാനപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ ലളിതമാണ്. തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെയുള്ള ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഓൺ-ഡാമേജ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ കാറിനെ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, പോളിസികൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാകും.
പതിവായി കേൾക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ തേർഡ്-പാർട്ടി കാർ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണോ?
അതെ. ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് തേർഡ്-പാർട്ടി മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്.
തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എന്റെ കാറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് പണം നൽകുമോ?
ഇല്ല. ഇത് തേർഡ്-പാർട്ടികൾക്കുള്ള ബാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് പരിരക്ഷിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളല്ല. നിങ്ങളുടെ കാറിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ-ഡാമേജ് കവർ ആവശ്യമാണ്.
എനിക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ?
തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോലെ ഇത് നിർബന്ധമല്ല. എന്നാൽ തേർഡ്-പാർട്ടി ബാധ്യതയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാറിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളും ഇത് ഒരേപോലെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ വിപുലമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
എനിക്ക് ഓൺ-ഡാമേജ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രത്യേകം വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ?
അതെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം സാധുവായ തേർഡ്-പാർട്ടി പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനായി ഒരു സ്റ്റാൻഡേൺ ഓൺ-ഡാമേജ് പോളിസി വാങ്ങാം.
ഞാൻ സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കവർ വാങ്ങണോ?
മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വില വരുന്ന പുതിയ കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസിയിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീമിയം തുക, യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
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