പി.എഫും എൻ.പി.എസും ഒരുമിച്ച് കൈവശം വെക്കാൻ കഴിയുമോ? വിരമിക്കലിന് ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?text_fields
വിരമിക്കൽ പദ്ധതികളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പി.എഫ് ആണോ എൻ.പി.എസ് ആണോ തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടേതെന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതില്ല. അർഹരായ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും ഒരുമിച്ച് കൈവശം വെക്കാനും, അതുവഴി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യം വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.
പി.എഫ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളവുമായും തൊഴിലുടമയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, എൻ.പി.എസ് വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്. ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന് ഏറെ സഹായിക്കും.
എൻ.പി.എസിലും പി.എഫിലും ഒരുമിച്ച് ഭാഗമാകാമോ?
അതെ. ഒരു പി.എഫ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് എൻ.പി.എസിൽ അംഗമാകാൻ തടസമില്ല. ഇവ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റിട്ടയർമെന്റ് സേവിങ്സ് പദ്ധതികളാണ്. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇവ ഒരേസമയം നിലനിർത്താവുന്നതാണ്. തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പൊതുവെ പി.എഫ്. ബാധകമായ പി.എഫ് നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ജീവനക്കാരനും തൊഴിലുടമയും ഇതിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു. മറുവശത്ത്, എൻ.പി.എസ് എന്നത് ഒരു ഡിഫൈൻഡ്-കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെൻഷൻ സംവിധാനമാണ്. ഇതിൽ സമാഹരിക്കുന്ന തുക വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
സാധാരണ പി.എഫ് ഘടന പ്രകാരം, ഒരു ജീവനക്കാരൻ തന്റെ അർഹമായ ശമ്പളത്തിന്റെ 12% സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ, തൊഴിലുടമയും വിഹിതം നൽകുന്നുണ്ട്. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നടത്തുന്ന സംഭാവനകളിലൂടെ വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ചിട്ടയായ ഒരു മാർഗം പി.എഫ് നൽകുന്നു.
എൻ.പി.എസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
വിരമിക്കലിനായി നിക്ഷേപകർക്ക് കൃത്യമായി നിക്ഷേപം നടത്താൻ എൻ.പി.എസ് അവസരം നൽകുന്നു. ഇതിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന തുക വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അസറ്റ് ക്ലാസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ബാധകമായ മോഡലും തൊഴിലുടമയുടെ നയവും അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരനോ തൊഴിലുടമയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്നോ ഇതിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകാം. പി.എഫിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എൻ.പി.എസിൽ വിവിധ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദീർഘകാല റിട്ടയർമെന്റ് ഉൽപ്പന്നമാണ്.
നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്ക് രണ്ടിലേക്കും സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുമോ?
ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന റിട്ടയർമെന്റ്-ആനുകൂല്യ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പി.എഫിന് പുറമെ അധിക ആനുകൂല്യമായി എൻ.പി.എസ് നൽകുന്നു, മറ്റുചിലർ ഇത് ശമ്പളത്തിന്റെയോ റിട്ടയർമെന്റ്-ആനുകൂല്യ ഘടനയുടെയോ ഭാഗമായി നൽകാം. അതിനാൽ, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം ലഭ്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ എൻ.പി.എസ് നയവും ശമ്പള ഘടനയും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
നികുതി ഇളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
പി.എഫിനും എൻ.പി.എസിനും വ്യത്യസ്തമായ നികുതി വ്യവസ്ഥകളാണുള്ളത്. ബാധകമായ പരിധികളും തിരഞ്ഞെടുത്ത നികുതി വ്യവസ്ഥയും അനുസരിച്ച്, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അർഹമായ സംഭാവനകൾക്ക് Section 80CCD(2) പ്രകാരം എൻ.പി.എസ് നികുതിയിളവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സംഭാവനകൾ, പലിശ, പണം പിൻവലിക്കൽ, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. അതിനാൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം?
ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ്. അതിനാൽ വിരമിക്കൽ ആസൂത്രണത്തിൽ അവക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പങ്കുകൾ വഹിക്കാൻ കഴിയും. പി.എഫിന് പതിവായി തൊഴിലുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ടയർമെന്റ് സേവിങ്സ് നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ,എൻ.പി.എസിന് വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു നിക്ഷേപ ഘടകം കൂടി നൽകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും പുറത്തുകടക്കുന്നതിനും എൻ.പി.എസിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ വരുമാനം അടിസ്ഥാന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
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