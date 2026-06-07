ശമ്പളം 25000 ആണോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും മികച്ച സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാം

ശമ്പളം 25000 ആണോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും മികച്ച സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാംtext_fields
25,000 ഒരു ചെറിയ ശമ്പളമാണെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. കൃത്യമായ പ്ലാനിങും അച്ചടക്കവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും മികച്ചൊരു തുക സമ്പാദിക്കാനും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും സാധിക്കും.
ഒരു 25000 ശമ്പളക്കാരന് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക പ്ലാനും നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളും താഴെ വിവരിക്കുന്നു:
ഗോൾഡൻ റൂൾ: 50-30-20 ഫോർമുല
ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുക:
50% (12,500) - വീട്ടുവാടക, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, ബില്ലുകൾ, യാത്രാച്ചെലവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അത്യവശ്യങ്ങൾക്കായി
30% (7,500) - സിനിമ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം, ഷോപ്പിങ്, യാത്രകൾ തുടങ്ങിയവക്ക്
20% (5,000) - നിർബന്ധിത സമ്പാദ്യം. ശമ്പളം കിട്ടിയാലുടൻ ഈ 5,000 രൂപ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി നിക്ഷേപിക്കണം.
എവിടെയൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കാം?
നിങ്ങളുടെ 5,000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ സമ്പാദ്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മികച്ച ലാഭവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകും:
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്.ഐ.പി 2,000
തുടക്കക്കാർക്ക് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ (5-10 വർഷം) വലിയൊരു തുക സമ്പാദിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണിത്. പ്രതിമാസം ചെറിയ തുക വെച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ലാഭം: 12% മുതൽ 15% വരെ (റിസ്ക് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് മികച്ചതാണ്).
എവിടെ തുടങ്ങാം: വളർച്ചാസാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു 'Large Cap' അല്ലെങ്കിൽ 'Index Fund'-ൽ തുക നിക്ഷേപിക്കാം. ഗ്രോ, സെറോദ പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.
പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്-1,500
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണിത്. 15 വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ പിരീഡ് ഉണ്ട്. ഭാവിയിലെ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ (വിവാഹം, വീട്) റിട്ടയർമെന്റിനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം.
ആവർത്തന നിക്ഷേപം 1,500
അടുത്ത 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്: ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ) ആർ.ഡി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.നിങ്ങളുടെ ശമ്പള അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്കിൽ തന്നെ ഓൺലൈനായി ആർ.ഡി തുടങ്ങാം.
നിക്ഷേപത്തിന് മുൻപ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും:
അടിയന്തിര ഫണ്ട്
പെട്ടെന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ മറ്റ് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയോ ചെയ്താൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ 3 മുതൽ 6 മാസത്തെ ചെലവിനുള്ള തുക ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിലോ എടുത്തു മാറ്റിവെക്കുക. ഇതിൽ നിന്നും പണം ധൂർത്തടിക്കരുത്.
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി നിങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ ഒരു ചെറിയ തുക പ്രീമിയം വരുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക.
ചില ഫിനാൻഷ്യൻ ടിപ്പുകൾ:
കടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക: ശമ്പളം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇ.എം.ഐൽ വാങ്ങുന്ന ശീലം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക: ശമ്പളം വരുന്ന തീയതിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എസ്.ഐ.പി, ആർ.ഐ.ഡി എന്നിവയിലേക്ക് പണം തനിയെ മാറുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. കൈയിൽ പണം അവശേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ചിലവാകൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക: സൈഡ് ഹസിലുകൾ വഴിയോ പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിച്ചോ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശമ്പളം കൂടുമ്പോൾ നിക്ഷേപ തുകയും വർധിപ്പിക്കുക.
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