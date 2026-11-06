പ്രവാസികളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്താൻ പുതിയൊരു നിക്ഷേപ വഴി; എന്താണ് എ.ഐ.എഫ്?text_fields
വിദേശത്ത് വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്ത് നല്ലൊരു തുക സമ്പാദിച്ചു. ഇനി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം. കൈവശമുള്ള പണം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ വളർത്താം? ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും മാത്രമാണോ മുന്നിലുള്ള വഴികൾ? അതിനപ്പുറവും ചില നിക്ഷേപ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടുകൾ (AIF).
എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടക്കാനാകില്ല. സാധാരണയായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ തുക കൈവശമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണിത്. കോടികളുടെ നിക്ഷേപശേഷിയില്ലാത്ത സാധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്.ഐ.പി, എൻ.ആർ.ഇ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ, കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ചിട്ടികൾ എന്നിവയിലൂടെ ചെറിയ തുകകൾ കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെ മാറ്റി വെച്ച് സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമായി വളർത്താമെന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും.എന്നാൽ എന്താണ് എഐഎഫ്? എവിടെയാണ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്? എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ്? എന്നത് പലർക്കും ധാരണയുണ്ടാകില്ല.
എന്താണ് എഐഎഫ്?
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്ന് പണം സമാഹരിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണ് എഐഎഫ്. ഓഹരി വിപണിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഇവയുടെ നിക്ഷേപം. സെബിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.ഉദാഹരണത്തിന്, വളർന്നുവരുന്ന ഒരു പുതിയ കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ പണം ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കെട്ടിടനിർമാണ പദ്ധതിക്കോ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനോ നിക്ഷേപം വേണം. ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് എഐഎഫ് വഴി പണം എത്താം.പ്രധാനമായും ഇനി പറയുന്ന മേഖലകളിലാണ് ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്:
- ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ.
- പുതിയ സംരംഭങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും.
- വലിയ കെട്ടിട, വാണിജ്യ പദ്ധതികൾ.
- റോഡ്, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ.
- വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ.
അതായത്, സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളാണ് എഐഎഫ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ ഫണ്ടിന്റെയും നിക്ഷേപ രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വർഷങ്ങളോളം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണം നാട്ടിലെത്തിക്കുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എഐഎഫ്.
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം
ഓഹരി വിപണിയിലെ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലും ചില എഐഎഫുകൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതുവഴി സാധാരണ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം.
ദീർഘകാല വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത
വളർന്നുവരുന്ന കമ്പനികളിലും പദ്ധതികളിലും നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം ഭാവിയിൽ മികച്ച നേട്ടം നൽകിയേക്കാം. എന്നാൽ ലാഭം ഉറപ്പില്ല. നിക്ഷേപിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം ഫണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന നിക്ഷേപ തുക വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെബിയുടെ കണക്കുപ്രകാരം 2026 ജൂൺ അവസാനത്തോടെ എഐഎഫുകളിലേക്ക് ലഭിച്ച മൊത്തം നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങൾ 17.53 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. ഈ കണക്ക് നിക്ഷേപകർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്; അത്രയും പണം മുഴുവൻ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നോ ലാഭം ലഭിച്ചുവെന്നോ അർഥമില്ല.സാധാരണയായി ഒരു എഐഎഫിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ തുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർക്കുള്ള നിക്ഷേപ മാർഗമാണിത്.എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന അംഗീകൃത നിക്ഷേപകർക്ക് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കും നിക്ഷേപിക്കാൻ ചില ഇളവുകളുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേക യോഗ്യതകളും നിബന്ധനകളുമുണ്ട്.
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ
1. പെട്ടെന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനാകില്ല
സാധാരണ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം പോലെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. പല എഐഎഫുകൾക്കും നിശ്ചിത നിക്ഷേപ കാലാവധിയുണ്ട്. ചിലതിൽ അഞ്ചോ ഏഴോ വർഷം വരെ പണം നിക്ഷേപമായി തുടരേണ്ടിവരാം. അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമായി വരാവുന്ന പണം ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കരുത്.
2. നഷ്ടസാധ്യത കൂടുതലാണ്
എഐഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉറപ്പില്ല. നിക്ഷേപിക്കുന്ന കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടാലോ പദ്ധതി പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറിയില്ലെങ്കിലോ പണം നഷ്ടപ്പെടാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം പോലും നഷ്ടമായേക്കാം.
3. ചെലവുകളും ഫീസുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം
ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസും നിക്ഷേപത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന അധിക ഫീസും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇവ എത്രയാണെന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം.
4. ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
എഐഎഫ് എന്ന പേരുണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ഒരുപോലെയല്ല. പണം ഏത് മേഖലയിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്, നഷ്ടസാധ്യത എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.കുടുംബത്തിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വീട് വാങ്ങുന്നതിനും ആവശ്യമായ പണം മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അധിക സമ്പാദ്യം കൈവശമുള്ളവർക്ക് ഇത് പരിഗണിക്കാം.അടുത്ത അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വർഷം വരെ ആ പണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരും നിക്ഷേപത്തിലെ നഷ്ടസാധ്യത താങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരുമാണ് ഇത്തരം ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത്.വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച മുഴുവൻ പണവും ഒരൊറ്റ നിക്ഷേപ മാർഗത്തിൽ ഇടുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല. ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, മറ്റ് അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ചേർത്ത് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പണം വിഭജിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.എഐഎഫിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫണ്ടാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നിക്ഷേപ കരാർ, പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ, ഫീസ്, നികുതി ബാധ്യതകൾ എന്നിവയും മനസ്സിലാക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിന്റെയും നികുതി വിദഗ്ധന്റെയും സഹായം തേടാം.