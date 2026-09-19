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    ഉയർന്ന ആദായം മുതൽ കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിറ്റി വരെ: നിക്ഷേപകർ ഒഴിവാക്കേണ്ട 5 ബോണ്ട് മിസ്‍റ്റേക്കുകൾ

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    ഉയർന്ന ആദായം മുതൽ കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിറ്റി വരെ: നിക്ഷേപകർ ഒഴിവാക്കേണ്ട 5 ബോണ്ട് മിസ്‍റ്റേക്കുകൾ
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    ഒരു നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ വിരസമായ ഭാഗമായാണ് പലപ്പോഴും ബോണ്ടുകളെ കാണാറുള്ളത്. ഫിക്സഡ് ഇൻകം നിക്ഷേപങ്ങൾ താരതമ്യേന സുരക്ഷിതവും ലളിതവുമാണെന്ന് കരുതി വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനായി മാത്രമാണ് പല നിക്ഷേപകരും ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ പലിശനിരക്ക് മാത്രം നോക്കി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബോണ്ടുകളിലുണ്ട്.

    ഉയർന്ന റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളിൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയും ഉണ്ട്. അതുപോലെ, പല തരം ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടു മാത്രം ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ പൂർണ്ണമായി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ബോണ്ട് വിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും എളുപ്പമായേക്കില്ല. കൂടുതൽ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർ ബോണ്ടുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ, കേവലം ഉയർന്ന ആദായനിരക്ക് മാത്രം നോക്കാതെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

    ഒരു ബോണ്ട് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ ഒഴിവാക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന തെറ്റുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    1. അപകടസാധ്യത മനസ്സിലാക്കാതെ ഉയർന്ന ആദായത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നത്

    ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ആകർഷകമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ആ ബോണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഉയർന്ന ആദായം നൽകുന്നതെന്ന് നിക്ഷേപകർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ആദായത്തോടൊപ്പം ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് റിസ്കും ഉണ്ടായിരിക്കും.

    ഉയർന്ന ആദായനിരക്ക് കമ്പനിയുടെ ദുർബലമായ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്, ഉയർന്ന ബിസിനസ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിറ്റി എന്നിവയെയാകാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിക്ഷേപകർ കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യതകൾ, ഇന്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ, പ്രവർത്തന പണലഭ്യത, വ്യവസായ രംഗത്തെ ഭാവി സാധ്യതകൾ, വായ്പ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം എന്നിവ പരിശോധിക്കണം.

    പരമാവധി റിട്ടേൺ നേടുന്നതിനേക്കാൾ, റിസ്ക് കൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള റിട്ടേണുകളിലാണ് നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് മംഗൾ കേശവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എം.ഡിയും ചെയർപേഴ്സണുമായ പരേഷ് എൻ. ഭഗത് പറഞ്ഞു.

    2. നിരവധി ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുമെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്

    ഒന്നിലധികം ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത് തങ്ങൾ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ചു എന്ന വ്യാജ ധാരണ നിക്ഷേപകരിൽ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ ഈ ബോണ്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരേ കമ്പനിയോ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയോ ആണ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെങ്കിൽ, പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഇപ്പോഴും ഒരൊറ്റ റിസ്കിന് കീഴിലായിരിക്കും. ഫിക്സഡ് ഇൻകം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം വളരെ പ്രധാനമാണ്

    നിക്ഷേപകർ തങ്ങളുടെ ബോണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിവിധ ബോണ്ട് വിതരണക്കാർ, വ്യവസായ മേഖലകൾ, ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലുകൾ, കാലാവധികൾ എന്നിവയിലുടനീളം വിഭജിക്കണം. ഇത് ഒരു നിക്ഷേപത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    3. ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് മാത്രം നോക്കി നിക്ഷേപിക്കുന്നത്

    ഒരു ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ട നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് എങ്കിലും, അത് മാത്രം നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കരുത്. ബോണ്ട് നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് എന്നിവ നിക്ഷേപകർ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഭഗത് പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത, കടബാധ്യതയുടെ അളവ്, പണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷി എന്നിവയും അവർ വിലയിരുത്തണം.

    ബോണ്ടിന്റെ ഘടനയും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബോണ്ട് സെക്യൂർഡ് ആണോ അതോ അൺസെക്യൂർഡ് ആണോ എന്നും അത് നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ അളവ് എന്താണെന്നും നിക്ഷേപകർ മനസ്സിലാക്കണം.

    4. കാലാവധി അവഗണിക്കുന്നത്

    ഒരു ബോണ്ട് ആകർഷകമായ റിട്ടേൺ നൽകിയേക്കാം, എന്നാൽ അത് എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല. എന്ന് പണം തിരികെ ആവശ്യമായി വരും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം.

    ദീർഘകാല ബോണ്ടുകൾ പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നവയാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപകർ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ബോണ്ടുകളുടെ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ദീർഘകാല ബോണ്ടുകൾ പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിധേയമാണ്. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട് , ലിക്വിഡിറ്റി.

    5. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബോണ്ട് വിൽക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത്

    ബോണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പലിശ ലഭിക്കും എന്നതിലാണ് നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എല്ലാ ബോണ്ടുകൾക്കും സജീവമായ ഒരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പുറത്തുകടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ന്യായമായ വിലക്ക് ഒരു ബൈയറെ കണ്ടെത്തുന്നത് എപ്പോഴും എളുപ്പമാകില്ല. എല്ലാ ബോണ്ടുകളും കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതി ലിക്വിഡിറ്റി പരിശോധിക്കാതിരിക്കരുത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം ആവശ്യമായി വരുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

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    News Summary - 5 bond mistakes
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