Madhyamam
    Business
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 9:04 AM IST

    യു.​എ.​ഇ ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം

    ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ക​ട​പ​ത്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി, ശ​രീ​അ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും നി​ക്ഷേ​പം
    
    ദു​ബൈ: വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഇസ്‍ലാമി​ക ക​ട​പ​ത്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സു​കൂ​ക് എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ക​ട​പ​ത്രം. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​പ​ത്രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    കു​റ​ഞ്ഞ​ത് നാ​ലാ​യി​രം ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ആ​രം​ഭി​ക്കാം. ദേ​ശീ​യ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ പേ​ര് അ​ടു​ത്ത​മാ​സം മൂ​ന്നി​ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    ശ​രീ​അ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘സ​മൂ​ഹ വ​ർ​ഷം’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ലും ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലും സ​മ്പാ​ദ്യ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സു​സ്ഥി​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ്യ​ക്​​തി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര​യി​ൽ വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ സം​ഭാ​വ​ന അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​മൊ​രു​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​​ ‘ദി ​റീ​ട്ടെ​യ്​​ൽ സു​കൂ​ക്​’ സം​രം​ഭം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും​ ദു​ബൈ ഉ​പ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ക്​​തൂം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി മു​മ്പ്​ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ബോ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും നി​ക്ഷേ​പം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നും പു​തി​യ ന​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തേ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ന​യം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു ചു​വ​ടു​വ​യ്പ്പാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsinvestmentMinistry of Financegulf news malayalam
    
