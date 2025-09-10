Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Sept 2025 11:12 AM IST
    10 Sept 2025 11:12 AM IST

    ഓണം കഴിഞ്ഞും നിക്ഷാനിൽ ഓഫർ മൂഡ്

    ഓണം കഴിഞ്ഞും നിക്ഷാനിൽ ഓഫർ മൂഡ്
    ക​ണ്ണൂ​ർ നി​ക്ഷാ​നി​ലെ തി​ര​ക്ക്

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ഓ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും നി​ക്ഷാ​നി​ൽ ഓ​ഫ​ർ പെ​രു​മ​ഴ. ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷാ​ൻ ഏ​റെ മു​ന്നി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് നി​ക്ഷാ​ൻ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ. ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​നി​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഗാ​ഡ്ജ​റ്റു​ക​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ണം ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടെ അ​വ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​ക്ഷാ​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സി​ന്റെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​ൻ എം.​എം.​വി. മൊ​യ്തു പ​റ​യു​ന്നു. ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗാ​ഡ്ജ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും 75ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹാ​മേ​ള

    പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​റ​പ്പാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്താ​ണ് നി​ക്ഷാ​ൻ ‘ഓ​ണ​ക്കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ൻ’ സെ​യി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. ല​ക്കി​ഡ്രോ​യി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ബം​പ​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി മ​ഹീ​ന്ദ്ര ബി ​ഇ 6 കാ​ർ ന​ൽ​കും. ര​ണ്ട് ഹാ​ർ​ലി ഡേ​വി​ഡ്സ​ൺ 440 X ബൈ​ക്കു​ക​ൾ, നാ​ല് ഏ​ഥ​ർ റി​സ്റ്റ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്​​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര​യു​മു​ണ്ട്. ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ​യാ​ണി​ത്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​വാ​രം.

    ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും വേ​ണ്ട

    ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും മു​ട​ക്കാ​തെ ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഗാ​ഡ്ജ​റ്റു​ക​ളും പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ഇ.​എം.​ഐ സ്​​കീ​മു​ക​ളാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത വാ​യ്പാ​സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. 45000 രൂ​പ വ​രെ കാ​ഷ്ബാ​ക്കും എ​ക്സ്​​ട്രാ വാ​റ​ന്റി​യും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് ഡി​സ്​​കൗ​ണ്ടും ഫ്രീ ​ഹോം ഡെ​ലി​വ​റി​യു​മു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം ഓ​ണം സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച് ഓ​ഫ​റു​മു​ണ്ട്.

    ട്രെ​ൻ​ഡി​ങ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ

    ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ൻ​ഡ്രോ​യ്ഡ് സ്​​മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണു​ക​ളും ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ളും 50 ശ​ത​മാ​നം വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ, കൂ​ടി​യ വാ​റ​ന്റി​യി​ൽ വാ​ങ്ങാം. ഓ​ഫ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​ൻ ഫോ​ൺ: 7902818181.

