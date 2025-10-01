Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Business
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:38 AM IST

    ഇ​നി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ൽ; ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ്

    ഇ​നി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ൽ; ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ്
    ലോ​ക​ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നെ​യും കേ​ര​ള​ത്തെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി എ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് വ്യാ​പാ​ര​രം​ഗ​ത്ത് പേ​രു​കേ​ട്ട കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ത് പ​ഴ​യ പ്രൗ​ഢി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്കു​കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റും. വ്യാ​പാ​ര​രം​ഗ​ത്ത് വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​കും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മു​ത​ൽ ആ​കാം​ക്ഷ​യു​ടെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു നാ​ട്. വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ജി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്?

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ത​ന്നെ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങാ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് കു​റേ​പേ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കാ​ര്യം കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം​ത​ന്നെ. ബാം​ഗ്ലൂ​രോ ചെ​ന്നൈ​യി​ലോ കൊ​ച്ചി​യി​ലോ എ​വി​ടെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഈ ​പ്രൊ​ജ​ക്ട് ചെ​യ്യാം. കൂ​ടു​ത​ലി​ഷ്ടം കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നോ​ടാ​ണ്. അ​തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം​കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. പ​ണ്ടു​കാ​ലം​മു​ത​ൽ ത​ന്നെ വ്യാ​പാ​ര രം​ഗ​ത്ത് ഏ​റെ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു കോ​ഴി​ക്കോ​ട്.

    വാ​സ്കോ​ഡ​ഗാ​മ വ​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കി​ങ്ങോ​ട്ട് വ്യാ​പാ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ലോ​ക​ത്താ​കെ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ഇ​ട​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് അ​തി​ന്റെ പ്ര​താ​പം കു​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് വ്യാ​പാ​ര​രം​ഗ​ത്ത് മ​റ്റ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി​യാ​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ സ്ഥാ​നം വ​ള​രെ പി​റ​കി​ലാ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. പ​ണ്ട​ത്തെ വ്യാ​പാ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ആ ​പ്ര​താ​പം തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. അ​താ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന് പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള ന​ഗ​ര​മാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്.

    അ​ജി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി.​ഇ.​ഒ ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ്

    ദു​ബൈ പോ​ലും ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന ദു​ബൈ ആ​യ​ത് അ​വി​ടെ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ വ​ന്ന​തു​മു​ത​ലാ​ണ്. കോ​ഴി​​ക്കോ​ടി​നെ ലോ​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, വ്യാ​പാ​ര​രം​ഗ​ത്ത് വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള പ്രൊ​ജ​ക്ട് ആ​യി​രി​ക്കും ഈ ​വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം. ഏ​തൊ​രു ക​മ്പ​നി​യും തു​ട​ങ്ങാ​ൻ വേ​ണ്ട ആ​ദ്യ ഘ​ട​കം അ​താ​ണ​ല്ലോ. ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാൻപവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ട് ലോകത്തിലെ വലിയ കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏറെ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അ​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ത​രു​ന്ന ഉ​റ​പ്പു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ ആ​തി​ഥ്യ മ​ര്യാ​ദ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്. ലോ​കം​ത​ന്നെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ിന്റെ​യും മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ​യും ആ​തി​ഥ്യ മ​ര്യാ​ദ. അ​ത് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും എ​ന്നു​റ​പ്പ്.

    വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ

    വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡ​ബ്ല്യു.​ടി.​സി. എ​ന്ന​ത് ഒ​രു അ​​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ്. അ​വ​ർ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങാ​നാ​യി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് ആ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ആ​സ്ഥാ​നം. പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ആ ​അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. അ​വ​ര​ല്ല ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ, അ​ത് ലൈ​സ​ൻ​സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. അ​തി​ന് ഒ​രു​പാ​ട് ​ഫോ​ർ​മാ​ലി​റ്റീ​സ് തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന് ആ ​ലൈ​സ​ൻ​സ് കി​ട്ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ കോ​ടി സ്ക്വ​യ​ർ​ഫീ​റ്റി​ലാ​ണ് ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​ത്

    ഹൈ​ലൈ​റ്റ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ അ​​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ലാ​ൻ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റാ​യി​രി​ക്കും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ത്. ഹൈ​ലൈ​റ്റി​ന്റെ പ്ലാ​ൻ പ്ര​കാ​രം ഓ​ഫി​സ് സ് ​േ​പസ് ​ ആ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം. ഓ​ഫി​സ് സ് ​േ​പസ് മാ​ത്ര​മാ​യി 65 ല​ക്ഷം സ്ക്വ​യ​ർ​ഫീ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കും. ര​ണ്ട് ട​വ​റു​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത് വ​രു​ന്ന​ത്. അ​താ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ടം. രണ്ട് ടവറിന് പുറത്ത് മറ്റു ഓഫിസ് ടവറുകളും ഉയരും. അ​തു​കൂ​ടാ​തെ ഡ​ബ്ല്യു.​ടി.​സി റ​സി​ഡ​ന്റ്സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ൽ, ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ, പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് തി​യ​റ്റ​ർ അ​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ വേ​ൾ​ഡ് ​ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​യ​രും.

    വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ലേ​ണി​ങ് പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നി​ല​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. 2.14 ലക്ഷം സ്ക്വ​യ​ർ​ഫീ​റ്റി​ലാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പേ​രു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ ലേ​ണി​ങ് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന​ത് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്രം നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന സ് ​േ​പസ് ആ​യി​രി​ക്കും. അ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും ആഗോളതലത്തിൽതന്നെ പ്രശസ്തമായ, മികച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ലേ​ണി​ങ് പാ​ർ​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​വും. എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ലെ​ത്തി​ച്ച് കോ ​ലേ​ണി​ങ് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ജ​ക്ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഡ​ബ്ല്യു.​ടി.​സി ലേ​ണി​ങ് പാ​ർ​ക്ക്. വ​ലി​യ ലൈ​ബ്ര​റി, ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ലാ​നാ​ണ് ഹൈ​ലൈ​റ്റ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ബി​ൽ​ഡി​ങ് ആ​യ ഡ​ബ്ല്യു.​ടി.​സി ലേ​ണി​ങ് പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ജോ​ലി​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ചിൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും. വി​വി​ധ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ക. എ​ല്ലാം 100 ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഹൈ​ലൈ​റ്റ് സി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. 2030ഓ​ടെ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ജോ​ലി​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും.

    ഡ​ബ്ല്യു.​ടി.​സി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​നു​ക​ളോടുകൂടി ഒ​രു ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ള​ജും വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ ഭാഗമായി പ്ര​വ​ർത്തനംതുടങ്ങും. ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​കോ​ള​ജി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക. വേൾഡ് ട്രേഡ് ​െസന്റർ കൂടാതെ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ നഗരങ്ങളിലായി ഐ.ടി, ടെക് പാർക്കുകൾ അടക്കമുള്ള പുതിയ പ്രോജക്ടുകളും വൈകാതെ തുടങ്ങും.

    തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 1.35 ല​ക്ഷം പു​തി​യ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ലൂ​ടെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. സ​മ​യ​വും പ്ലാ​ൻ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള അ​പ്രൂ​വ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി. ഓ​രോ പ്രൊ​ജ​ക്ടും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് തീ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വൈ​കാ​തെ​യു​ള്ള അ​പ്രൂ​വ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഓ​രോ​ന്നി​നും ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​ന്ന്, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ത് വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും കൊ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് മു​ന്നേ ന​ട​ക്ക​ണം എ​ന്നു​മാ​ത്രം. അ​ത് ഹൈ​ലൈ​റ്റ് കൃ​ത്യ​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​നി റി​വേ​ഴ്സ് മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ളും ന​ല്ല ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും ന​ല്ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും എ​ല്ലാം. ആ​ളോ​ഹ​രി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും ന​മ്മ​ൾ ഏ​റെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. വ​ള​ർ​ച്ചാ​നി​ര​ക്കി​ലും ഏ​റെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ വി​ക​സ​നം എ​ന്ന വാ​ക്ക് മു​ഴു​വ​നാ​യി എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​വി​ടെ​യോ ന​മു​ക്കൊ​രു പോ​രാ​യ്മ​യു​ണ്ട്. മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് എ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​നാ​യി സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ണ്. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ സ്ഥ​ല​ല​ഭ്യ​ത ഒ​രു പ്ര​ശ്നം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​പ്പോ​ൾ​പി​ന്നെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച കാ​ര്യം ഐ.​ടി മു​ത​ൽ ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​ക്കും ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ഹ​ബ് ത​ന്നെ​യാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റും, വി​ക​സ​ന​മെ​ത്തും, കേ​ര​ളം ഇ​നി​യും കു​തി​ച്ചു മു​ന്നേ​റും. അ​തി​നു​ള്ള വാ​തി​ലു​ക​ളാ​ണ് ഹൈ​ലൈ​റ്റ്ഗ്രൂ​പ്പ് തു​റ​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ. പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ​ജോ​ലി​യ​ന്വേ​ഷി​ച്ചും പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും പോ​കു​ന്ന​വ​രെ, അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യൊ​രു​ക്കി തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ, ഒ​രു റി​വേ​ഴ്സ് മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. മ​റ്റൊ​ന്ന് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു സം​വി​ധാ​നം ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഒ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ പി​ൻ​പ​റ്റി കു​റേ​യേ​റെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നെ​യും വ​രും.

    ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടും. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കും. ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പു​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും വ​രും. ക​ച്ച​വ​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടും. എ​ല്ലാം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ചു​മ​ലി​ലേ​റി വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു ചാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ളം. നാ​ളെ​ക്കാ​യി പു​ത്ത​ൻ വി​ക​സ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ് വി​ക​സ​ന രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യൊ​രു പ്രൊ​ജ​ക്ടി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഞങ്ങളുടെ ടീ​മി​ന്റെ​ത​ന്നെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി. പ​​ക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ അ​വ​ർ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് ദൗ​ത്യ​ത്തി​നൊ​പ്പം ചേ​രു​ക​യും എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 1.2 ബി​ല്ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല പദ്ധതികളിലായി ഹൈലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം.

