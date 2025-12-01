സായ് ഓൺലൈൻ യുഎഇയിൽ; ഗൾഫ് മാധ്യമം വരിക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സായ് ഓൺലൈൻ യുഎഇയിൽ; ഗൾഫ് മാധ്യമം വരിക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ദുബായ്: ജിസിസി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹോം, പേഴ്സണൽ കെയർ ബ്രാൻഡായ സായ് ഓൺലൈൻ (Zay Online), ഉൽപ്പന്ന ലഭ്യത, സേവനക്ഷമത, ഉപഭോക്താക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ വിപുലീകരിച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ (UAE) തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.
2015-ൽ ഒമാനിൽ സ്ഥാപിതമായ സായ്, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ചതും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യവുമായ ഹോം കെയർ, പേഴ്സണൽ കെയർ സൊല്യൂഷനുകൾ നൽകുന്ന വിശ്വസനീയമായ പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡായി അതിവേഗം വളർന്നു. ഒമാനിലും യുഎഇയിലും സമർപ്പിത നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, എമിറേറ്റുകളിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേഗത്തിലുള്ള വിതരണവും സ്ഥിരമായ ഉൽപ്പന്ന ലഭ്യതയും മെച്ചപ്പെട്ട ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവവും സായ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ആധുനിക ഗൾഫ് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലീ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വിപുലമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സായ് ഓൺലൈൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ :
- Home Care: disinfectants, cleaning gels, floor cleaners, air fresheners, window and surface cleaners
- Kitchen Care: dishwashing liquids, specialised kitchen cleaners
- Fabric Care: detergents, fabric softeners, bleach, abaya shampoos, stain removers
- Personal & Beauty Care: liquid handwash, body wash, beauty cream, body oil, shower gels
- Fragrance & Other Essentials: home fragrance products and more
സൗകര്യപ്രദമായ ഉപയോഗം, എളുപ്പത്തിലുള്ള ലഭ്യത, ഗുണമേന്മ എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബ്രാൻഡിന്റെ തത്വമനുസരിച്ച്, ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും കർശനമായ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളും ദൈനംദിന ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുയോജ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
പ്രത്യേക ഓഫർ: മികച്ച മൂല്യത്തിൽ പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ വിപണി വിപുലീകരണത്തിന്റെയും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത സംരംഭങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി, യുഎഇ നിവാസികൾക്കായി 'മാധ്യമം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫർ' എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിമിതകാല ബണ്ടിൽ സായ് ഓൺലൈൻ അവതരിപ്പിച്ചു.
11 പ്രീമിയം ഹോം, പേഴ്സണൽ കെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ബണ്ടിലിന് 210.89 ദിർഹം (AED) ആണ് സാധാരണ റീട്ടെയിൽ വില. എന്നാൽ ഈ ഓഫറിൽ ഇത് വെറും 69.99 ദിർഹമിന് (AED) ലഭിക്കും, ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 140.90 ദിർഹമിന്റെ വലിയ ലാഭമാണ് നൽകുന്നത്.
ബണ്ടിലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ:
- Automatic washing gel
- Fabric softener
- Disinfectant
- Dishwashing liquid
- Kitchen cleaner
- Liquid handwash
- Shower gel
- Home fragrance products
- Additional home and personal care items
ഈ ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യുഎഇയിലുടനീളം സൗജന്യ നെക്സ്റ്റ്-ഡേ ഡെലിവറി, ക്യാഷ്-ഓൺ-ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ, 100% ഒറിജിനൽ, ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് എന്നിവ ലഭിക്കും.
ഈ പ്രത്യേക ഓഫർ സായ് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മാത്രം ലഭ്യമാകും:
