Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightസവാള കരയിക്കും;...
    Market
    Posted On
    date_range 4 July 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 11:02 AM IST

    സവാള കരയിക്കും; സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറിക്ക് പൊള്ളുന്ന വില; വെളുത്തുള്ളി കിലോ 250, സവാളക്ക് 28

    text_fields
    bookmark_border
    സവാള കരയിക്കും; സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറിക്ക് പൊള്ളുന്ന വില; വെളുത്തുള്ളി കിലോ 250, സവാളക്ക് 28
    cancel

    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറിക്കുൾപ്പെടെ വില ഉയർന്നു. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള എന്നിവക്കാണ് വലിയ തോതിൽ വില കൂടിയിരിക്കുന്നത്. സവാളക്ക് കിലോക്ക് 28 രൂപയാണ് കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റ് വില. അതേസമയം ഇഞ്ചിക്ക് 200 രൂപയും വെളുത്തുള്ളിക്ക് 250 രൂപയുമാണ്. ഉള്ളിക്ക് കോഴിക്കോട് ക്വിന്‍റലിന് 3400 രൂപ വരെയാണ് ശരാശരി വില.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തക്കാളി, കോളിഫ്ളവർ, കാബേജ് എന്നിവക്ക് വില വർധിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റ് വിലയനുസരിച്ച് ബീറ്റ് റൂട്ടിന് കിലോക്ക് 48-60 കിലോ വരെ റീട്ടെയിൽ വിലയുണ്ട്. കോളി ഫ്ലവറിന് കിലോക്ക് 44-56 രൂപ വരെയാണ് റീട്ടെയിൽ വില. കാബേജിന് കിലോക്ക് 44 മുതൽ 56 രൂപ വരെയാണ് റീട്ടെയിൽ വില.

    ഇന്ധന വില വർധനവിന് പുറമെ പച്ചക്കറിക്കും വില കൂടുന്നത് കുടുംബ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. ഓണം സീസണാകുന്നതോടെ ഇനിയും വില കൂടാനാണ് സാധ്യത. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയുമെല്ലാം പച്ചക്കറി വിലയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vegetable priceonion priceBusiness NewsMarket news
    News Summary - vegetable price hike in kerala market
    Similar News
    Next Story
    X