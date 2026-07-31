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    Market
    Posted On
    date_range 31 July 2026 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 2:24 PM IST

    രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വർണ ശേഖരം പൂജ്യം, ഇതിനുപിന്നിലെ കാരണം?

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    രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വർണ ശേഖരം പൂജ്യം, ഇതിനുപിന്നിലെ കാരണം?
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    ഭൂരാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകൾ, സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ കരുതൽ ശേഖരത്തിലേക്ക് സ്വർണം കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ, ആഗോളതലത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾക്ക് സ്വർണം ഒരു പ്രധാന റിസർവ് ആസ്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഗോള ട്രെൻഡിന് വിരുദ്ധമായി, വികസിത രാജ്യങ്ങളായ കാനഡയും നോർവെയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിസർവിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

    വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്‍റെ 2026 ലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗോൾഡ് റിസർവ് സർവേ പ്രകാരം, വരുന്ന 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആഗോള സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്വർണശേഖരം തുടർന്നും വർധിക്കുമെന്ന് 89% റിസർവ് മാനേജർമാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭൗരാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാനുള്ള സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കഴിവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, 45% പ്രതികരിച്ചവരും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വർണ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാനഡയുടെയും നോർവെയുടെയും നിലപാട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

    കാനഡ: പ്രമുഖ സ്വർണ ഉത്പാദക രാജ്യം, പക്ഷേ റിസർവില്ല

    കാനഡ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉത്പാദന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നത് അവരുടെ നിലപാടിനെ തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. ഗണ്യമായ ഖനന വ്യവസായമുണ്ടെങ്കിലും, ബാങ്ക് ഓഫ് കാനഡയുടെ ഔദ്യോഗിക അന്താരാഷ്ട്ര കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ സ്വർണ ശേഖരം പൂജ്യമാണ്.

    കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്വർണ ശേഖരവും ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിറ്റുതീർത്തു. സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം യു.എസ്. ട്രഷറി സെക്യൂരിറ്റികളും മറ്റ് സർക്കാർ ബോണ്ടുകളും പോലുള്ള ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ള (പെട്ടെന്ന് പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന) ആസ്തികൾ കൈവശം വെക്കാനാണ് കാനഡ തീരുമാനിച്ചത്. സ്വർണം രാജ്യത്തിന്‍റെ "ആസ്തി-പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ചട്ടക്കൂടിന്" (Asset-matching framework) അനുയോജ്യമല്ലാതായി മാറി. ബുളിയനേക്കാൾ പലിശ ലഭിക്കുന്നതും ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ളതുമായ ആസ്തികളാണ് റിസർവ് മാനേജ്‌മെന്‍റിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്ന സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

    നോർവെയുടെ ചരിത്രപരമായ സ്വർണ വിൽപന

    വ്യത്യസ്ത സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന രാജ്യമാണ് നോർവെ. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്, നോർവീജിയൻ സർക്കാർ പ്രവാസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്‍റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നോർജസ് ബാങ്ക് (Norges Bank) ഏകദേശം 50 ടൺ സ്വർണം യു.കെയിലേക്കും യു.എസിലേക്കും മാറ്റിയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ ശേഖരത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു.

    2004ൽ നോർജസ് ബാങ്ക് തങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്വർണ ശേഖരമെല്ലാം വിറ്റുതീർത്തു. ഇന്ന് ചരിത്രപരവും പ്രദർശനപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വെറും ഏഴ് സ്വർണക്കട്ടികളും കുറച്ച് നാണയങ്ങളും മാത്രമാണ് അവർ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി അവരുടെ റിസർവിൽ പൂജ്യം ടൺ സ്വർണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

    മറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ എതിർദിശയിൽ

    കാനഡയും നോർവെയും സ്വീകരിച്ച നയങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെയും രീതികളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബെസ്റ്റ്ബ്രോക്കേഴ്സ് (BestBrokers) നടത്തിയ വിശകലനം അനുസരിച്ച്, 2025-ൽ പോളണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം ഔദ്യോഗികമായി വാങ്ങിയത് (102 ടൺ). കസാക്കിസ്ഥാൻ (57 ടൺ), അസർബൈജാൻ (53.4 ടൺ), ബ്രസീൽ (42.8 ടൺ), ചൈന (26.8 ടൺ), തുർക്കി (25.8 ടൺ) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. ഇത് ധനകാര്യ അധികാരികൾക്കിടയിൽ ബുളിയനോടുള്ള നിരന്തരമായ താൽപ്പര്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഔദ്യോഗിക സ്വർണ ശേഖരമുള്ള യു.എസിന്‍റെ കൈവശം 8,133.46 ടൺ സ്വർണമുണ്ട് . ഇത് മൊത്തം റിസർവിന്‍റെ 83%ൽ അധികം വരും. 3,349.48 ടൺ സ്വർണവുമായി ജർമനി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, ചൈന, റഷ്യ എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. 2026 മെയ് മാസം വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം 880.52 ടൺ സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്‍റെ മൊത്തം വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിന്‍റെ 18.4% വരും.

    കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനൊപ്പം, സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 9% റിസർവ് മാനേജർമാർ ആഭ്യന്തര സ്വർണ സംഭരണ ശേഷി വർധിപ്പിച്ചതായി ഡബ്ല്യു.ജി.സി സർവേ കണ്ടെത്തി. അതേസമയം 10% പേർ വിദേശത്തെ സ്വർണ സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് വിദേശത്തെ സ്വർണം സൂക്ഷിക്കാനായി ഭൂരിഭാഗം പേരും (57%) തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രം. അതേസമയം 49% പേർ ആഭ്യന്തര സംഭരണ സൗകര്യങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.

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    TAGS:CanadanorwayBusiness Newsgold reserves
    News Summary - two countries have zero gold reserve
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