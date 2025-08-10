Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightഇരട്ടിത്തീരുവ...
    Market
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 7:47 AM IST

    ഇരട്ടിത്തീരുവ കേരളത്തിന്​ ഇരുട്ടടി

    text_fields
    bookmark_border
    കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന-​സം​സ്ക​ര​ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യെ
    ഇരട്ടിത്തീരുവ കേരളത്തിന്​ ഇരുട്ടടി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഇ​ര​ട്ടി​ത്തീ​രു​വ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന്​ ആ​ശ​ങ്ക. ക​യ​ർ, ക​ശു​വ​ണ്ടി, റ​ബ​ർ, സ​മു​​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി മു​ത​ൽ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യെ​വ​രെ ഇ​ത്​ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു പ​ങ്കും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്​ ​ട്രം​പി​​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​തം ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ 25 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല, 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന്​ അ​ടി​യേ​റ്റ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    സ​മു​​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്നം

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര​ച്ചു​ങ്കം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന-​സം​സ്ക​ര​ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചെ​മ്മീ​ന്​ 2.49 ശ​ത​മാ​നം ആ​ൻ​റി ഡ​ബ്ബി​ങ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യും 5.77 ശ​ത​മാ​നം കൗ​ണ്ട​ർ വെ​യ്​​ലി​ങ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യും ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ത് 58.26 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സ​മു​ദ്ര​ജ​ല ചെ​മ്മീ​നു​ക​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ 500 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റി​ന്റെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി എ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.

    പു​തി​യ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചെ​മ്മീ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​കും. നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് 3000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന റീ​ഫ​ർ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളു​ടെ ക​പ്പ​ൽ ചാ​ർ​ജ് ഇ​പ്പോ​ൾ 6500ഉം ​സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റാ​കു​മ്പോ​ൾ 12,500 രൂ​പ​യും അ​ധി​കം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു​കി​ലോ ചെ​മ്മീ​ന്‍റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​ല​വ്​ 16 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 60 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ചെ​മ്മീ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ൽ 94 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​മ്മീ​നാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ഹി​തം 46ഉം ​ഗ്വാ​ട്ടി​മാ​ല​യു​ടേ​ത്​ 26ഉം ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ആ​ന്ധ്ര​യി​ൽ മാ​ത്രം മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​രൂ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സം​സ്ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് കി​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്വാ​ട്ടി​മാ​ല​യും മെ​ക്സി​കോ​യും ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യും വി​യ​റ്റ്നാ​മും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​പ​ണി കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള ഫി​ഷ​റീ​സ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ചാ​ൾ​സ്​ ജോ​ർ​ജ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​ർ​ണം

    യു.​എ​സി​ന്‍റെ 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ സ്വ​ർ​ണ​വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്കും ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്. അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ത്തെ ഇ​ത്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ഭ​ര​ണ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​ണ് ഈ ​ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ.


    50 ശ​ത​മാ​നം താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക തൊ​ഴി​ൽ​ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കും. സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഓ​ൾ കേ​ര​ള ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് സി​ൽ​വ​ർ മ​ർ​ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​നം

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്​ അ​മേ​രി​ക്ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 1,25,663 ട​ൺ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​ന്ത്യ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ച​ത്. 3,42,893 ട​ൺ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ചെ​യ്ത ചൈ​ന​യാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. കു​രു​മു​ള​ക്, ഏ​ലം, ഇ​ഞ്ചി, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, ഗ്രാ​മ്പൂ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ച​തി​ൽ 700 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ത്തീ​രു​വ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി​യ​ത്​ വ്യ​പാ​ര​മേ​ഖ​ല​യെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലും വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വി​ന്​ വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തു​വ​ഴി ഡി​മാ​ന്‍റ്​ കു​റ​യു​ന്ന​ത്​ ക​യ​റ്റു​മ​തി ഇ​ടി​യാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ൽ, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​മേ​രി​ക്ക​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ല്ല നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​​ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും സി​ന്തൈ​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രീ​സ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ വി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്​ പ​റ​യു​ന്നു. സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​കൂ​ടി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്​ വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി കാ​ണേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    റ​ബ​ർ

    തീ​രു​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ യു.​എ​സ്​ ന​ട​പ​ടി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ റ​ബ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 7630.22 കോ​ടി​യു​ടെ റ​ബ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്.


    പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന തീ​രു​വ​യാ​ണ്​ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക്​ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​കു​ന്ന​ത്. റ​ബ​ർ മാ​റ്റു​ക​ൾ, ഉ​റ​ക​ൾ, ക​ൺ​വെ​യ​ർ ​ബെ​ൽ​റ്റു​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന റ​ബ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണി​യാ​ണ്​ അ​മേ​രി​ക്ക. തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ ചി​ല ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ൽ​​പാ​ദ​ന​വും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ബ​ദ​ൽ​വി​പ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന ക​ന​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്​ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്.

    ക​യ​റും ക​ശു​വ​ണ്ടി​യും

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ക​യ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ യു.​എ​സ്​ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ വി​ല ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സി​ന്ത​റ്റി​ക്​ റ​ബ​ർ ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​യു​ക​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ക്ക്​ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ടി​യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​യ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ പ​ര​സ്പ​ര​ധാ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​രും യു.​എ​സി​ലെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​രും അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം വീ​തം പ​ങ്കി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ക്ര​മീ​ക​ര​ണം അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​കും.


    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ശു​വ​ണ്ടി ക​യ​റ്റു​മ​തി പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ന്ത​ര വി​പ​ണി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​പ​ണി മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ക​ശു​വ​ണ്ടി​യു​ടെ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ തീ​രു​വ​വ​ർ​ധ​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ യു.​എ​സ്​ തീ​രു​മാ​നം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:marketTariffCashewKerala
    News Summary - trump double tariff affect kerala
    Similar News
    Next Story
    X