സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നുtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് വൻ ഇടിവിന് വിപണി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. പവന് 1,920 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,12,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14015 രൂപയുമാണ് വില. വെള്ളിവിലയിലും വൻ കുറവാണ് ഇന്ന്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 245 രൂപയായി.
ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 110 രൂപയും പവന് 880 രൂപയും ഉയർന്നിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 14,255 രൂപയും പവന് 1,14,040 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ബുധനാഴ്ച പവന് 760 രൂപ ഇടിഞ്ഞ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്നലെ വില കൂടിയത്.
യു.എസ് -ഇറാൻ സംഘർഷവും എണ്ണ വിപണിയും ഡോളർ-രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 16395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
ആഗസ്റ്റിലെ സ്വർണവില
01: 1,05,760
02: 1,05,760
03: 1,05,760
04: 1,05,600
05: 1,06,880 (Morning)
05: 1,07,680 (Evening)
06: 1,09,800
07: 1,09,920
8. 1,11,720
9: 111720
10: 111440
11: 1,13,760 (Morning)
1,12,800 (Evening)
12: 1,13,560
13: 1,13,760 (Morning)
1,12,640 (Evening)
14: 1,12,120
15: 1,13,760
16: 1,13,760
17: 1,14,320
18: 1,13,640
19: 1,16800
20- 116800
21- 117680 (Morning)
21- 118480 (Afternoon)
22- 1,19,600 (Highest of Month)
23: 1,19, 600
24: 1,20,240
25: 1,20,080
26: 1,20,080
27: 1,19,520 (Morning)
27: 1,17,800 (Evening)
28: 1,17,200
29: 1,16,040
31: 1,14,960
ജൂലൈയിലെ സ്വർണവില
01: 1,03,240 (Lowest of Month)
01: 104320 (Evening)
02: 1,05,440 (Morning)
02: 1,06,800 (Evening)
03: 1,07,800
04: 1,07,600 (Morning)
06: 1,07,520 (Morning)
07: 1,06,520
08: 1,05,960 (Morning)
08: 1,04,960 (After noon)
09: 1,05,040 (Morning)
09: 1,05,920 (After noon)
10: 1,06,200
11: 105840
12: 105840
13: 104800
14: 1,04,720
15: 1,05,280
16: 1,05,080 (Morning)
17: 1,04,520
18: 1,05,080
19: 1,05,080
20: 1,05,200
21: 1,05,760
22: 1,07,440
23: 1,08,000 (Morning)
24: 1,05,840 (After noon)
25: 1,06280
27: 1,06,960 (Morning)
28: 1,05,720
29: 1,05,240
30: 1,05,840
31: 1,14,960
ജൂണിലെ സ്വർണവില
1: 1,14,560
2: 1,14,560
3: 1,14,560
4: 1,14,480
5: 1,14,200
6: 112000
7: 112000
8: 1,11,240
9: 1,12,320
10: 10,09,160
10: 108360
11: 1,06,800
12: 1,08,960
13: 1,09,320
14: 1,09,320
15: 1,11,120
16: 1,11,000
17: 1,10,800
18: 1,09,640
19: 1,06,960
20: 107120
21: 107120
22: 107440 ( Morning)
22: 108520 (Evening)
23: 1,07,000 ( Morning)
23: 1,06,040 (Evening)
24: 1,05,840 ( Morning)
24: 1,04,800 (Evening)
25: 1,02,760 (Lowest of Month)
25: 1,03,640 (Evening)
26: 1,03,840 (Morning)
26: 1,04,680 (Evening)
27: 1,05,560 (Morning)
28: 1,05,560
29: 1,04,880 (Morning)
29: 1,04,080 (Evening)
30: 1,02,760 (Lowest of Month)
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