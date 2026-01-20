Begin typing your search above and press return to search.
    Market
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 5:02 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 5:02 PM IST

    സ്വർണം പവന് 1.10 ലക്ഷം കടന്നു; ഇന്ന് മൂന്നാം തവണയും കൂടി

    Gold Rate
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇന്ന് മൂന്നാം തവണയും കൂടി. പവൻ വില 1,10,000 കടന്നു. ഇന്ന് മൂന്നു തവണയാണ് വില ​പുതിയ റെക്കോഡിട്ടത്. ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കൂടി 13,800 രൂപയും പവന് 1600 രൂപ വർധിച്ച് 1,10,400 രൂപയുമായി.

    യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ അധിക നികുതി ചുമത്തുമെന്ന യു.എസ് പ്രസിഡൻറ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നത്. സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് വില ട്രോയ് ഔൺസിന് 4,727.02 ഡോളറായാണ് വർധിച്ചത്. 48.49 ഡോളറാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. 1.04 ശതമാനമാണ് വർധന.

    ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലെ പവന് 760 രൂപ വർധിച്ച് 10,8,000 രൂപയായിരുന്നു വില. ഉച്ചക്ക് മുൻപേ 800 രൂപ കൂടി 1,08,800 രൂപയായി. ഇന്ന​ലെ വൈകുന്നേരം പവന് 10,7,240 രൂപയായിരുന്നു.

    തിങ്കളാഴ്ചയും സ്വർണ വിലയിൽ രണ്ടുതവണ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. രാവിലെ പവന് 10,6,840 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ വില 400 രൂപ വർധിച്ച് 10,7,240 ൽ എത്തുകയായിരുന്നു.

    ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില

    1-Jan-26 Rs. 99,040 (Lowest of Month)

    2-Jan-26 99880

    3-Jan-26 99600

    4-Jan-26 99600

    5-Jan-26

    (Morning) 100760

    5-Jan-26

    (Afternoon) 101080

    5-Jan-26

    (Evening) 101360

    6-Jan-26 101800

    7-Jan-26

    (Morning) 102280

    7-Jan-26

    (Evening) 101400

    8-Jan-26 101200

    9-Jan-26

    (Morning) 101720

    9-Jan-26

    (Evening) 102160

    10-Jan-26 103000

    11-Jan-26 103000

    12-Jan-26 104240

    13-Jan-26 104520

    14-Jan-26

    (Morning) 105320

    14-Jan-26

    (Evening) 105600

    15-Jan-26

    (Morning) 105000

    15-Jan-26

    (Evening) 105320

    16-Jan-26 105160

    17-Jan-26 105440

    18-Jan-26 105440

    19-Jan-26 (Morning) 106840

    19-Jan-26 (Evening) 107240

    20-jan-26 108000

    20-Jan-26 (Noon) 1,08,800

    20-Jan-26 (Evening) 1,10,400

    Show Full Article
