സ്വർണവില താഴോട്ട്; ഇന്നും കുറഞ്ഞു

സ്വർണവില താഴോട്ട്; ഇന്നും കുറഞ്ഞുtext_fields
കൊച്ചി: റെക്കോഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയ സ്വർണവില തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 85 രൂപയും പവന് 680 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 10,490 രൂപയും പവന് 83,920 രൂപയുമായി.
ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 10,575 രൂപയും പവന് 84,600 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില. രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് പവന് 920 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി രണ്ടുതവണയാണ് വില വർധിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 340 രൂപ വർധിച്ച് പവന്റെ വില 82,560ലെത്തിയിരുന്നു. ഉച്ചക്കു ശേഷം ഗ്രാമിന് 45 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 10,365 രൂപയായി വർധിച്ചു. പവന് 360 രൂപ വർധിച്ച് 82,920 രൂപയുമായി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഗ്രാമിന് 115 രൂപയുടെയും പവന് 920 രൂപയുടെയും വർധനവാണുണ്ടായത്. ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഗ്രാമിന് 125 രൂപയും പവന് 1000 രൂപയും കൂടി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 10,605 രൂപയും പവന് സ്വർണത്തിന്റെ വില 84840 രൂപയായി കുതിച്ചുയർന്നു. ഇതാണ് സ്വർണത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വില.
അതേസമയം, ഡോളറിനെതിരെ 88.64ലാണ് രൂപയുടെ ഇന്നത്തെ വിനിമയം. ട്രായ് ഔൺസിന് 3,732.65 ഡോളറാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില. 0.07% ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ജൂലൈ മാസത്തെ സ്വർണവില
1- 72160
2- 72520
3- 72840
4- 72400
5- 72480
6- 72480
7- 72080
8- 72480
9- 72,000
10- 72160
11- 72600
12- 73120
13- 73120
14- 73240
15- 73160
16- 72800
17- 72840
18- 72880
18- 73200
19- 73360
20- 73360
21- 73440
22- 74280
23-. 75,040
24- 74040
25- 73680
26 - 73280
27- 73280
28- 73280
29- 73200
30- 73680
31- 73360
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സ്വർണവില
1- 73,200 (Lowest of Month)
2- 74320
3- 74320
4- 74360
5- 74960
6- 75040
7- 75200
8- 75760
9- 75560
10- 75560
11- 75000
12- 74360
13- 74320
14- 74320
15- 74240
16- 74200
17- 74200
18- 74200
19- 73880
20- 73440
21- 73840
22- 73720
23- 74520
24- 74520
25- 74440
26- 74840
27- 75120
28- 75240
29- 75760
30- 76,960 (Highest of Month)
31- 76,960
സെപ്തംബറിലെ സ്വർണവില
1- 77,640 (Lowest of Month)
2- 77800
3- 78440
4- 78360
5- 78920
6-. 79,560
7- 79,560
8- 79,880
9- 80880
10- 81,040
11- 81040
12- 81,600
13- 81520
14- 81520
15- 81,440
16- 82080
17- 81920
18- 81520
19- 81640
20- 82240
21- 82240
22- 82560
22- 82920
23- 83840
23- 84,840 (Highest of Month)
24- 84,600
25 - 83,920
