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Madhyamam
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    സ്വർണം 77 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ; ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് രണ്ടുതവണ

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    സ്വർണം 77 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ; ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് രണ്ടുതവണ
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    കൊച്ചി: സ്വർണവില 77 ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ. ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി രണ്ടുതവണയാണ് വില കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

    ഇന്നലെ 1440 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. രാവിലെ പവന് 640 രൂപയും ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 1,07,920 രൂപയും 13490 രൂപയുമായി. ഉച്ചക്ക് പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,07,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13390 രൂപയാണ് വില. ഇന്നും ഇതേ വില തുടരുകയാണ്.

    കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തുടർച്ചയായി അഞ്ചുതവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയും ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയും തിരിച്ചുവരവിന്റെ ​സൂചന നൽകി നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നലെ വണ്ടും താഴോട്ട് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

    18 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 10970 രൂപയാണ് വില. വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 230 രൂപയാണ് വില. അന്താരാഷ്ട്രവിപണിയിൽ സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 0.70 ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 4,123.06 ഡോളറാണ് വില. 0.02 ശതമാനമാണ് കുറവ്.

    ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)

    01: 1,09,440

    02: 1,10,200

    03: 1,09,400

    04: 1,09,400

    05: 1,09,400

    06: 1,09,280

    07: 1,09,680

    8: 109680

    9: 1,10,520

    10: 1, 11,040

    12: 1,107,20 (രാവിലെ)

    12: 1,09,760 (ഉച്ച)

    13: 1,09,480

    14: 1,08,720

    15: 1,08,120

    16: 1,08,120

    17. 1,08,280

    18. 1,08,280

    19: 1,08,560

    19: 1,07,920 (രാവിലെ)

    19: 1,07,120 (ഉച്ച)

    20: 1,07,120

    സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):

    01: 1,15,080 (Morning)

    01: 1,13,720 (After noon)

    02: 1,11,480

    03: 1,13,920

    04: 1,14,880

    05: 1,13,520

    06: 1,13,520

    07: 1,13,040

    08: 1,13,920

    09: 1,13,160

    10: 1,14,040

    11: 1,12,120

    12: 1,14,040

    13: 1,13,240

    14: 1,13,000

    15: 1,12,320

    16: 1,12,520

    17: 1,12,080

    18: 1,13,240

    19: 1,14,280

    20: 1,14,280

    21: 1,14,160 (Morning)

    21: 1,13,360 (After noon)

    22: 1,13,480 (Morning)

    22: 1,12,440 (After noon)

    23: 1,13,080

    24: 1,11,960

    25: 1,12,080

    26: 1,11,960

    28: 1,10,120

    28: 1,09,320

    29: 1,09,120

    30: 1,09,680

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    News Summary - todays gold rate kerala todays gold rate kerala
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