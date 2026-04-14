    Posted On
    date_range 14 April 2026 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 12:48 PM IST

    സ്വർണവില കൂടി; ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വില

    Gold Rate
    കൊച്ചി: ഇന്നലെ നേരിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് വില കൂടി. പവന് 1080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 135 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന് 1,12,880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,110 രൂപയുമായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. 4,788.66 ഡോളറാണ് ഇന്ന് ട്രോയ് ഔൺസിന് വില. 45.33 ഡോളർ കൂടി. 0.96 ശതമാനമാണ് വർധന.

    അമേരിക്ക- ഇറാന്‍ രണ്ടാംവട്ട സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നീക്കം നടക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന് കേരളത്തിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്നവില. ഈവർഷം ജനുവരി 29നാണ് മഞ്ഞലോഹം മോഹനവിലയിൽ എത്തിയത്.

    1- 111080 (Morning)

    1 112160 (Evening)

    111040 (Morning)

    2- Rs. 1,09,240 (Afternoon -Lowest of Month)

    3- 110680

    4- 110680

    5- 110680

    6- 109360 (Morning)

    6- 110480 (Afternoon)

    7- 109880

    8- 112800

    9- 111080 (Morning)

    9- 111600 (Night)

    10- 112200

    10- 111720

    11- 112080

    12- 112080

    13- 111800

    14- 1,12,880 (Highest of Month)

