    അടിച്ചുകയറി സ്വർണം: ഇന്ന് ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ

    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. പവന് 2,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 290 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 15,100 രൂപയും പവന് 1,20,800 രൂപയുമായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇന്ന് (28.02.2026) രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    ഇന്നലെ പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 14,810 രൂപയും പവന് 1,18,480 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

    ആഗോള വിപണിയിലും വൻ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്​പോട്ട് ഗോൾഡ് വില 1.94 ശതമാനം കൂടി ഔൺസിന് 5,278.1 ഡോളറായി. 100.58 ഡോളറാണ് വർധിച്ചത്. യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ നിരക്ക് 1.41 ശതമാനം ഉയർന്ന് 5,267.20 ഡോളറിലേക്ക് എത്തി.​ 73 ഡോളറാണ് വർധന.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായി പവന് 640 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലെ 160 രൂപയും ഉച്ചക്ക് 480 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 1,18,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14760 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

    ഫെബ്രുവരിയിലെ സ്വർണവില

    1. 1,17,760 രൂപ

    2. 1,11,120 രൂപ (Morning), 1,07,920 രൂപ (Lowest of Month) (Afternoon), 1,09,920 രൂപ (Evening), 1,12,320 രൂപ (Evening)

    3. 1,11,280 രൂപ (Morning), 1,12,880 രൂപ (Noon)

    4. 1,17,720 രൂപ (Morning), 1,16,920 രൂപ (Evening)

    5. 1,13,240 രൂപ

    6. 1,11,720 രൂപ

    7. 1,14,840 രൂപ

    8. 1,14,840 രൂപ

    9. 1,16,480 രൂപ (Morning) 1,15,800 രൂപ (Evening)

    10. 1,15,800 രൂപ (Morning) 1,16,440 രൂപ (Evening)

    11. 116,240 രൂപ (രാവിലെ), 117040 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    12. 1,16,160 രൂപ

    13. 1,14,240 രൂപ

    14. 1,15,680 രൂപ

    16. 1,14,720 രൂപ

    17. 1,13,600 (Morning) 1,13,080 (evening)

    18. 1,13,080 രൂപ

    19. 1,14,760 രൂപ, 115320 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    20. 1,14,520 രൂപ, 115400 രൂപ (വൈകുന്നേരം)

    21. 1,16,800 രൂപ

    22. 1,16,800 രൂപ

    23. 1,18,320 രൂപ

    24. 1,18,640 രൂപ

    25. 1,18,720 രൂപ

    26. 1,18,560 (Morning)

    1,18,080 (evening)

    27. 1,18,480

    28. 1,20,800

